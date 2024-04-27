China será sede de un encuentro para buscar la unidad palestina entre el grupo de resistencia Hamás y el partido político Fatah, ha dicho un diplomático de Beijing. Esto representa un importante avance de China en la diplomacia palestina.
Un funcionario de Fatah informó el viernes a la agencia de noticias Reuters que una delegación encabezada por el alto funcionario del grupo, Azzam Al Ahmed, estaba de viaje a China.
Un representante de Hamás dijo que un equipo, encabezado por el alto funcionario Moussa Abu Marzouk, también volaría allí.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en una sesión informativa que tuvo lugar el viernes, ha asegurado que Pekín apoya “el fortalecimiento de la Autoridad Nacional Palestina y a todas los grupos palestinos para lograr la reconciliación y aumentar la solidaridad a través del diálogo y la consulta".
Fatah es el movimiento de Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, que ejerce una gobernanza limitada en la Cisjordania ocupada por Israel. Y Hamás gobierna Gaza, donde desde octubre del año pasado Israel ha matado al menos a 34.356 palestinos (el 70% de ellos bebés, niños y mujeres) y ha herido a más de 77.368.
El diplomático Wang Kejian, que se reunió el mes pasado con el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, ha dicho que las conversaciones tienen como objetivo apoyar los esfuerzos para reconciliar a los dos grupos palestinos.
El año pasado, Pekínfue fundamental en la negociación de un acuerdo de paz revolucionario entre Arabia Saudita e Irán, históricos enemigos regionales.
Mahmmud Abbas busca un alto el fuego en Riad
El presidente de Fatah y presidente palestino, Mahmoud Abbas,se reunirá con varios diplomáticos internacionales en Riad esta semana con el objetivo de impulsar un acuerdo de paz en Gaza. Este encuentro se celebrará al margen de una reunión del Foro Económico Mundial, dijo el sábado el presidente de esta entidad.
"En Riad estarán presentes actores clave y esperamos que el debate pueda conducir a un proceso hacia la reconciliación y la paz", afirmó Børge Brende, presidente del Foro Económico Mundial y exministro de exteriores norugo, en una conferencia de prensa en Riad.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, estará presente a las reuniones junto con líderes regionales, incluido el primer ministro de Qatar, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe heredero de Omán y funcionarios de Bahréin, añadió Brende.
Según Brende, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto también estará presente para informar a los asistentes sobre una ronda de conversaciones que negociadores egipcios mantuvieron el viernes en Israel para intentar reiniciar el proceso para llegar a un alto el fuego israelí en Gaza.
Mientras tanto, Israel continúa bombardeando Gaza
El Ministerio de Salud de Gaza ha informado que 51 personas han muerto por ataques israelíes contra el enclave palestino en las últimas veinticuatro horas, lo que eleva el total a 34.356 desde el 7 de octubre, además de las 77.368 personas han resultado heridas desde el inicio de la guerra.
Entre ellas un bebé palestino que había sido rescatado de vientre de su madre mientras estaba agonizaba.
Según la ONU, treinta y siete millones de toneladas de escombros y suciedad cubren ahora la Franja de Gaza como resultado del bombardeo de Israel y se podría tardar hasta catorce años en limpiarlo.