China será sede de un encuentro para buscar la unidad palestina entre el grupo de resistencia Hamás y el partido político Fatah, ha dicho un diplomático de Beijing. Esto representa un importante avance de China en la diplomacia palestina.

Un funcionario de Fatah informó el viernes a la agencia de noticias Reuters que una delegación encabezada por el alto funcionario del grupo, Azzam Al Ahmed, estaba de viaje a China.

Un representante de Hamás dijo que un equipo, encabezado por el alto funcionario Moussa Abu Marzouk, también volaría allí.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en una sesión informativa que tuvo lugar el viernes, ha asegurado que Pekín apoya “el fortalecimiento de la Autoridad Nacional Palestina y a todas los grupos palestinos para lograr la reconciliación y aumentar la solidaridad a través del diálogo y la consulta".

Fatah es el movimiento de Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, que ejerce una gobernanza limitada en la Cisjordania ocupada por Israel. Y Hamás gobierna Gaza, donde desde octubre del año pasado Israel ha matado al menos a 34.356 palestinos (el 70% de ellos bebés, niños y mujeres) y ha herido a más de 77.368.

El diplomático Wang Kejian, que se reunió el mes pasado con el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, ha dicho que las conversaciones tienen como objetivo apoyar los esfuerzos para reconciliar a los dos grupos palestinos.

El año pasado, Pekínfue fundamental en la negociación de un acuerdo de paz revolucionario entre Arabia Saudita e Irán, históricos enemigos regionales.

