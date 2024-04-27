El presidente turco Recep Tayyip Erdogan realizó esta semana una histórica visita a Irak, marcando el comienzo de una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

Tras la visita del mandatario, el jefe del Frente Turcomano Iraquí (ITF, por sus siglas en inglés), Hasan Turan, destacó que “Türkiye y el presidente Erdogan jugarán un rol clave en la compleja ecuación política y de seguridad actual de la región”.

Asimismo, Turan manifestó en diálogo con Agencia Anadolu que ve una oportunidad histórica en la cooperación económica entre Turquía e Irak, similar al proyecto del oleoducto Kirkuk-Yumurtalik en la década de 1970.

Por otro lado, expresó que el Proyecto de la Ruta de Desarrollo Türkiye-Irak es significativo para Irak, ya que diversificará los ingresos del país más allá del petróleo. "Creemos que con la implementación del proyecto, también se pondrá fin a la presencia del (grupo terrorista) PKK en la región", indicó.