Histórica visita del presidente Erdogan a Irak fortalece lazos bilaterales
Tras la histórica visita, el jefe del Frente Turcomano Iraquí, Hasan Turan, destacó que “Türkiye tendrá un rol clave en la compleja ecuación política y de seguridad actual de la región”.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y jefe del Frente Turcomano Iraquí (ITF), Hasan Turan / Foto: AA
27 de abril de 2024

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan realizó esta semana una histórica visita a Irak, marcando el comienzo de una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

Tras la visita del mandatario, el jefe del Frente Turcomano Iraquí (ITF, por sus siglas en inglés), Hasan Turan, destacó que “Türkiye y el presidente Erdogan jugarán un rol clave en la compleja ecuación política y de seguridad actual de la región”.

Asimismo, Turan manifestó en diálogo con Agencia Anadolu que ve una oportunidad histórica en la cooperación económica entre Turquía e Irak, similar al proyecto del oleoducto Kirkuk-Yumurtalik en la década de 1970.

Por otro lado, expresó que el Proyecto de la Ruta de Desarrollo Türkiye-Irak es significativo para Irak, ya que diversificará los ingresos del país más allá del petróleo. "Creemos que con la implementación del proyecto, también se pondrá fin a la presencia del (grupo terrorista) PKK en la región", indicó.

Tras destacar que se firmaron 26 acuerdos durante la visita de Erdogan, Turan señaló el compromiso del primer ministro iraquí, Mohammed Shia Al Sudani, de fortalecer los lazos con Ankara.

Por otro lado, hizo hincapié en la necesidad de una administración local justa en Kirkuk y propuso un sistema de administración conjunta y un sistema de gobierno rotativo.

El jefe del ITF resaltó la importancia de la opinión y los consejos de Erdogan sobre el tema y añadió que Turquía podría resolver significativamente las tensiones entre el Gobierno Regional Kurdo de Irak y Bagdad.

También aseguró que uno de los mayores problemas en las relaciones Erbil-Bagdad son las exportaciones de petróleo, subrayando que el papel de Ankara en mediar será fundamental, dado que las exportaciones de petróleo se realizan a través de Türkiye.

FUENTE:TRT Español y agencias
