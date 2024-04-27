El encuentro de líderes indígenas latinoamericanos ‘Campamento Tierra Libre’ (ATL, por sus siglas en portugués) se celebró en Brasilia entre el 22 y el 26 de abril, con el propósito de abogar por los derechos de los pueblos originarios y establecer una agenda conjunta para la próxima COP30.

El campamento tiene como objetivo principal la defensa del derecho de los pueblos indígenas brasileños a la preservación de su territorio.

En esta edición, representantes de más de doscientas comunidades indígenas colaboraron en la redacción de un documento para una estrategia conjunta de cara a la próxima Conferencia de la ONU sobre el Clima (COP30), programada para 2025 en Belém, en la Amazonía.