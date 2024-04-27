El encuentro de líderes indígenas latinoamericanos ‘Campamento Tierra Libre’ (ATL, por sus siglas en portugués) se celebró en Brasilia entre el 22 y el 26 de abril, con el propósito de abogar por los derechos de los pueblos originarios y establecer una agenda conjunta para la próxima COP30.
El campamento tiene como objetivo principal la defensa del derecho de los pueblos indígenas brasileños a la preservación de su territorio.
En esta edición, representantes de más de doscientas comunidades indígenas colaboraron en la redacción de un documento para una estrategia conjunta de cara a la próxima Conferencia de la ONU sobre el Clima (COP30), programada para 2025 en Belém, en la Amazonía.
Los líderes indígenas han destacado la necesidad de fortalecer políticas públicas que protejan sus derechos, así como la demarcación y protección de sus territorios. También abogan por garantías que promuevan un desarrollo socioeconómico sostenible en la región.
En el contexto del vigésimo aniversario de este encuentro, más de ocho mil personas participaron en una de las mayores movilizaciones indígenas del país, la cual incluye una programación con rituales tradicionales, plenarias de debate y vigilias.
En este marco, el coordinador ejecutivo del evento, Kleber Karipuna, destacó en diálogo con Telesur la urgencia de una acción internacional conjunta para advertir sobre políticas que pongan en riesgo los derechos de las organizaciones indígenas. "La ATL está trayendo a familiares de otros países para que conozcan nuestra realidad, y nosotros podamos conocer su realidad, para que juntos, en esta alianza global de pueblos indígenas, podamos luchar por mejorar nuestros derechos" afirmó Karipuna.