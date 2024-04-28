La Corte Internacional de Justicia (CIJ, el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas) escuchará a partir del martes los alegatos por el asalto de fuerzas policiales de Ecuador a la Embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril.
México pide, entre otras cosas, que la CIJ declare que Ecuador violó sus obligaciones internacionales y que suspenda la membresía ecuatoriana a la ONU hasta que las autoridades de ese país emitan un pedido público de disculpas.
Además, espera que la Corte, que sesiona en La Haya, siente como precedente que un país que actúe "como lo hizo Ecuador (...) será expulsado de la ONU, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo VI de la Carta de las Naciones Unidas".
En la noche del 5 de abril, después de varios días de tensión, hombres armados de las fuerzas ecuatorianas de seguridad invadieron la Embajada de México en la capital, Quito, en un escándalo sin precedentes en la región. Los hombres armados se llevaron por la fuerza al expresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien las autoridades mexicanas habían concedido estatus de asilado.
Desde entonces, Glas, acusado de corrupción, es mantenido bajo arresto, a pesar de los llamados de México para que Ecuador emita un salvoconducto que le permita al expresidente salir del país.
La invasión de la embajada hizo que México -un país con una larga tradición de concesión de asilo- rompa de inmediato sus relaciones con Ecuador y provocó un terremoto diplomático en toda la región.
La gravedad del caso quedó de manifiesto después que las autoridades mexicanas divulgaron un video de la operación, que mostraba cómo agentes ecuatorianos agredieron al diplomático mexicano Roberto Canseco.
En este marco, diplomáticos de varios países acreditados en Quito (de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras) se movilizaron para garantizar la salida segura del personal mexicano del territorio ecuatoriano.
Medidas provisorias
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ) consideró que el arresto de Glas en el asalto a la delegación diplomática mexicana fue "ilegal y arbitraria". Sin embargo, esto no exime a Glas de cumplir su condena por corrupción.
Ante este cuadro, el gobierno mexicano presentó de inmediato una demanda ante la Corte que incluye medidas provisorias y de aplicación inmediata.
En el caso, México pide a la CIJ que ordene a Ecuador "tomar los pasos inmediatos y adecuados para la protección de la sede diplomática, su propiedad y archivos, evitando toda intromisión en ellos".
También aspira a que la CIJ ordene que Ecuador permita al gobierno mexicano desalojar las instalaciones diplomáticas y las residencias de su personal.
Entre sus demandas, pide que "Ecuador se abstenga de cualquier acto o conducta que puedan perjudicar los derechos de México con relación a cualquier decisión que la Corte pueda emitir".
Ecuador justifica la detención
Por su parte, Ecuador ha justificado el asalto armado a la Embajada de México alegando el riesgo de Glas de escapar del país, y que la concesión del estatus de asilado al exvicepresidente era ilegal.
Glass ha sido condenado dos veces por corrupción mientras era vicepresidente y Ecuador alega que estaba huyendo de la justicia -a sabiendas de la embajada anfitriona- y que por eso la concesión de asilo no era válida.
Con relación a la demanda de suspender temporalmente a Ecuador de la ONU, el portavoz del Secretario General, Stéphane Dujarric, dijo esperar que las tensiones entre los dos países "sean tratadas mediante el diálogo".