La Corte Internacional de Justicia (CIJ, el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas) escuchará a partir del martes los alegatos por el asalto de fuerzas policiales de Ecuador a la Embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril.

México pide, entre otras cosas, que la CIJ declare que Ecuador violó sus obligaciones internacionales y que suspenda la membresía ecuatoriana a la ONU hasta que las autoridades de ese país emitan un pedido público de disculpas.

Además, espera que la Corte, que sesiona en La Haya, siente como precedente que un país que actúe "como lo hizo Ecuador (...) será expulsado de la ONU, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo VI de la Carta de las Naciones Unidas".

En la noche del 5 de abril, después de varios días de tensión, hombres armados de las fuerzas ecuatorianas de seguridad invadieron la Embajada de México en la capital, Quito, en un escándalo sin precedentes en la región. Los hombres armados se llevaron por la fuerza al expresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien las autoridades mexicanas habían concedido estatus de asilado.

Desde entonces, Glas, acusado de corrupción, es mantenido bajo arresto, a pesar de los llamados de México para que Ecuador emita un salvoconducto que le permita al expresidente salir del país.

La invasión de la embajada hizo que México -un país con una larga tradición de concesión de asilo- rompa de inmediato sus relaciones con Ecuador y provocó un terremoto diplomático en toda la región.

La gravedad del caso quedó de manifiesto después que las autoridades mexicanas divulgaron un video de la operación, que mostraba cómo agentes ecuatorianos agredieron al diplomático mexicano Roberto Canseco.

En este marco, diplomáticos de varios países acreditados en Quito (de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras) se movilizaron para garantizar la salida segura del personal mexicano del territorio ecuatoriano.

Medidas provisorias