España espera la decisión de Pedro Sánchez ¿qué podría pasar?
Tras cinco días de “reflexión”, el presidente del gobierno de España comparecerá este lunes. El mandatario tiene varios caminos: podría continuar, dimitir o pedir un voto de confianza.
29 de abril de 2024

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dará a conocer este lunes su decisión sobre si dimite o no, tras la apertura de la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Se espera que el jefe del Ejecutivo, en el poder desde 2018, se presente en el palacio presidencial de la Moncloa al mediodía para anunciar cuál será el camino que tome, en un anuncio que mantiene en vilo al país.

Sánchez conmocionó a España el pasado miércoles cuando aseguró que estudiaba renunciar, luego de conocerse la investigación preliminar a su esposa por sospechas de tráfico de influencias y corrupción.

Desde entonces, anuló sus apariciones públicas y canceló su agenda, ya que necesitaba “parar y reflexionar” sobre si debía continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor, según expresó en una carta que publicó en la red social X.

¿Qué posibilidades se abren?

Este lunes se conocerá si Sánchez decide dimitir o no. Si dimite, una posibilidad es que el mandatario proponga un candidato para reemplazarlo, que tendría que ser investido por el Congreso-. Para esto suena el nombre de la número dos del gobierno, María Jesús Montero.

Si se da este caso, es probable que el resultado sea exitoso, ya que los partidos de la izquierda y los socios del PSOE en general prefieren a Sánchez al frente del gobierno.

La investigación contra la esposa de Sánchez, bajo secreto de sumario, fue abierta ante una denuncia de la asociación Manos Limpias, próxima a la extrema derecha. La fiscalía pidió que se archive la demanda y Manos Limpias admitió que se basó exclusivamente en informaciones de prensa que podrían ser falsas.

FUENTE:TRT Español y agencias
