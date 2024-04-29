El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dará a conocer este lunes su decisión sobre si dimite o no, tras la apertura de la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Se espera que el jefe del Ejecutivo, en el poder desde 2018, se presente en el palacio presidencial de la Moncloa al mediodía para anunciar cuál será el camino que tome, en un anuncio que mantiene en vilo al país.

Sánchez conmocionó a España el pasado miércoles cuando aseguró que estudiaba renunciar, luego de conocerse la investigación preliminar a su esposa por sospechas de tráfico de influencias y corrupción.

Desde entonces, anuló sus apariciones públicas y canceló su agenda, ya que necesitaba “parar y reflexionar” sobre si debía continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor, según expresó en una carta que publicó en la red social X.

¿Qué posibilidades se abren?