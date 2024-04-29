EUROPA
2 MIN DE LECTURA
Pedro Sánchez continuará como presidente del Gobierno de España
El presidente de España compareció este lunes, anunciando que continuará en su cargo al frente del Gobierno. "Tomo la decisión de continuar, con más fuerza si cabe", afirmó.
Pedro Sánchez compareció este lunes al mediodía y anunció que tomó la decisión de continuar. / Foto: Reuters
29 de abril de 2024

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que continuará como presidente del gobierno de España.

“Tomo la decisión de continuar, con más fuerza si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España”, expresó durante una conferencia de prensa brindada en el palacio presidencial de la Moncloa.

"Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia", añadió el dirigente socialista.

El jefe del Ejecutivo, en el poder desde 2018, había adelantado que anunciaría este mediodía su decisión, luego de cinco días de reflexionar sobre su situación.

Sánchez conmocionó a España el pasado miércoles cuando aseguró que estudiaba renunciar, luego de conocerse la investigación preliminar a su esposa por sospechas de tráfico de influencias y corrupción.

Recomendados

Desde entonces, anuló sus apariciones públicas y canceló su agenda, ya que necesitaba “para y reflexionar” sobre si debía continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor, según expresó una carta que publicó en la red social X.

La investigación contra la esposa de Sánchez, bajo secreto de sumario, fue abierta ante una denuncia de la asociación Manos Limpias, próxima a la extrema derecha. La fiscalía pidió que se archive la demanda y Manos Limpias admitió que se basó exclusivamente en informaciones de prensa que podrían ser falsas.

Las posibilidades que se barajaban eran que Sánchez continuara, dimitiera o pidiera un voto de confianza al Congreso.

FUENTE:TRT Español y agencias
