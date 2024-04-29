El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que continuará como presidente del gobierno de España.

“Tomo la decisión de continuar, con más fuerza si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España”, expresó durante una conferencia de prensa brindada en el palacio presidencial de la Moncloa.

"Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia", añadió el dirigente socialista.

El jefe del Ejecutivo, en el poder desde 2018, había adelantado que anunciaría este mediodía su decisión, luego de cinco días de reflexionar sobre su situación.

Sánchez conmocionó a España el pasado miércoles cuando aseguró que estudiaba renunciar, luego de conocerse la investigación preliminar a su esposa por sospechas de tráfico de influencias y corrupción.