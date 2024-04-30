El expresidente de Uruguay, José Mujica, una de las figuras políticas más populares en Sudamérica, anunció este lunes que padece un tumor en el esófago cuyo tratamiento es "complejo", pero prometió seguir en la escena política y se mostró "agradecido" por su vida.

Mujica, de 88 años, explicó durante una conferencia de prensa que le informaron del diagnóstico el pasado viernes: “Fui a hacerme un chequeo, a resultas de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, lo que es algo obviamente muy comprometido".

Luego, el referente de la izquierda latinoamericana detalló que su condición inmunológica dificulta una cirugía o la quimioterapia, por lo que sus médicos evaluarán ahora cómo tratarlo.

"Es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó entre otras cosas los riñones, lo cual crea dificultades para técnicas de radioterapia o de cirugía", detalló.

"En mi vida más de una vez anduvo la Parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando (...) Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos lo que pasa", añadió el expresidente.

José "Pepe" Mujica gobernó Uruguay entre 2010 y 2015, luego fue senador y sigue militando en la facción de izquierda Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio.

A pesar de su enfermedad, el dirigente aseguró que mientras tenga fuerzas seguirá militando en su partido. "Mientras el rollo aguante voy a estar", afirmó.