El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, destacó este lunes durante una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que “la masacre en Gaza debería terminar lo antes posible”.
Los diplomáticos dialogaron sobre la situación de Gaza durante un encuentro celebrado en Riad, Arabia Saudita, al margen del Grupo de Contacto de Gaza.
Fidan indicó al diplomático norteamericano que se debería ejercer presión sobre Israel para que ponga fin a la masacre, un alto el fuego permanente y la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.
Reunión del Grupo de Contacto de Gaza
La reunión entre los altos representantes de Türkiye y Estados Unidos se llevó a cabo al margen de la reunión del Grupo de Contacto de Gaza, que se celebró al mismo tiempo que el Foro Económico Mundial en la capital saudí.
El Grupo de Contacto de Gaza, formado por miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OIC, por sus siglas en inglés) y la Liga Árabe, se reunió este domingo para discutir medidas que impulsen el reconocimiento de un estado de Palestina. Este grupo fue establecido en noviembre del año pasado con el objetivo de detener el conflicto en Gaza y ayudar a lograr una paz duradera.
Israel ha emprendido una brutal ofensiva contra Gaza tras un ataque de Hamás el 7 de octubre. Más de 34.535 palestinos han muerto y 77.704 han resultado heridos en la ofensiva militar israelí desde esa fecha, según informó este martes el Ministerio de Salud de Gaza.