El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, destacó este lunes durante una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que “la masacre en Gaza debería terminar lo antes posible”.

Los diplomáticos dialogaron sobre la situación de Gaza durante un encuentro celebrado en Riad, Arabia Saudita, al margen del Grupo de Contacto de Gaza.

Fidan indicó al diplomático norteamericano que se debería ejercer presión sobre Israel para que ponga fin a la masacre, un alto el fuego permanente y la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.