TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Fidan, ministro de Exteriores turco: "La masacre en Gaza debe terminar"
El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye se reunió en Riad con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Pidió un alto el fuego permanente y la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.
Fidan, ministro de Exteriores turco: "La masacre en Gaza debe terminar"
El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió en Riad con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. / Photo: AA
30 de abril de 2024

El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, destacó este lunes durante una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que “la masacre en Gaza debería terminar lo antes posible”.

Los diplomáticos dialogaron sobre la situación de Gaza durante un encuentro celebrado en Riad, Arabia Saudita, al margen del Grupo de Contacto de Gaza.

Fidan indicó al diplomático norteamericano que se debería ejercer presión sobre Israel para que ponga fin a la masacre, un alto el fuego permanente y la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.

Recomendados

Reunión del Grupo de Contacto de Gaza

La reunión entre los altos representantes de Türkiye y Estados Unidos se llevó a cabo al margen de la reunión del Grupo de Contacto de Gaza, que se celebró al mismo tiempo que el Foro Económico Mundial en la capital saudí.

El Grupo de Contacto de Gaza, formado por miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OIC, por sus siglas en inglés) y la Liga Árabe, se reunió este domingo para discutir medidas que impulsen el reconocimiento de un estado de Palestina. Este grupo fue establecido en noviembre del año pasado con el objetivo de detener el conflicto en Gaza y ayudar a lograr una paz duradera.

Israel ha emprendido una brutal ofensiva contra Gaza tras un ataque de Hamás el 7 de octubre. Más de 34.535 palestinos han muerto y 77.704 han resultado heridos en la ofensiva militar israelí desde esa fecha, según informó este martes el Ministerio de Salud de Gaza.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza