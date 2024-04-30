Durante una reunión llevada a cabo este lunes en Riad, la capital de Arabia Saudita, ministros de Relaciones Exteriores europeos y árabes dialogaron con el objetivo de avanzar hacia una solución de dos Estados palestino-israelí.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, señaló que alentaba a los dirigentes árabes a presentar su propuesta sobre una solución con dos Estados.

"Mi única esperanza (...) es creer que si los árabes plantean una solución en la mesa, los europeos superarían sus divisiones. Propondré a los Estados miembros invitar a los árabes a venir a Bruselas y compartir con nosotros su plan, pues debemos tratar de conjuntar nuestras visiones", aseguró.

Asimismo, añadió que espera que varios países europeos anuncien su reconocimiento de un Estado palestino en los próximos meses, entre ellos España, Irlanda, Bélgica, Eslovenia y Malta.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de Noruega, Espen Barth Eide, subrayó que los avances hacia una solución de dos Estados no surgirán de las partes en conflicto: “No creo que Israel esté dispuesto a negociar en este momento, ni que Estados Unidos esté listo para asumir el liderazgo necesario" con miras a esta solución.

En este sentido, remarcó que “un liderazgo árabo-europeo es lo mejor que podemos esperar" para alcanzar este objetivo.