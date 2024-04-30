ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Ministros árabes y europeos proponen solución de dos Estados
Altos diplomáticos europeos y árabes dialogaron en Riad con el fin de avanzar hacia una solución de dos Estados a la cuestión palestina-israelí.
Ministros árabes y europeos proponen solución de dos Estados
Faisal bin Farhan, ministro de Exteriores de Arabia Saudi, y Josep Borrell, de la Unión Europea / Foto: AFP
30 de abril de 2024

Durante una reunión llevada a cabo este lunes en Riad, la capital de Arabia Saudita, ministros de Relaciones Exteriores europeos y árabes dialogaron con el objetivo de avanzar hacia una solución de dos Estados palestino-israelí.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, señaló que alentaba a los dirigentes árabes a presentar su propuesta sobre una solución con dos Estados.

"Mi única esperanza (...) es creer que si los árabes plantean una solución en la mesa, los europeos superarían sus divisiones. Propondré a los Estados miembros invitar a los árabes a venir a Bruselas y compartir con nosotros su plan, pues debemos tratar de conjuntar nuestras visiones", aseguró.

Asimismo, añadió que espera que varios países europeos anuncien su reconocimiento de un Estado palestino en los próximos meses, entre ellos España, Irlanda, Bélgica, Eslovenia y Malta.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de Noruega, Espen Barth Eide, subrayó que los avances hacia una solución de dos Estados no surgirán de las partes en conflicto: “No creo que Israel esté dispuesto a negociar en este momento, ni que Estados Unidos esté listo para asumir el liderazgo necesario" con miras a esta solución.

En este sentido, remarcó que “un liderazgo árabo-europeo es lo mejor que podemos esperar" para alcanzar este objetivo.

Recomendados

Una solución para la estabilidad de la región

Durante la reunión de altos diplomáticos, celebrada al margen del Foro económico mundial en Riad, el ministro saudí de Relaciones Exteriores, Faisal bin Farhan, declaró que “medidas tangibles e irreversibles hacia la creación de un Estado palestino serían un elemento necesario en cualquier acuerdo con miras a un cese del fuego sostenible”.

El diplomático hizo referencia a que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se opone a la creación de un Estado palestino al lado de Israel y destacó que "el persistente rechazo de la solución con dos Estados afectará inevitablemente la seguridad y la estabilidad de la región".

Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre pasado, Israel ha emprendido una brutal ofensiva contra Gaza. Desde entonces, más de 34.535 palestinos han muerto y 77.704 han resultado heridos en la ofensiva militar israelí, según confirmó en un comunicado este martes el Ministerio de Salud con sede en Gaza.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar