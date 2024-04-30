El gobierno de Javier Milei consiguió este martes aprobar en el Congreso su ‘Ley de Bases’, un proyecto de reformas que tienen una importancia clave para su gobierno y que había sido rechazada dos meses atrás, en lo que representó un fuerte traspié para el gobierno.

La “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” es considerada imprescindible por el mandatario para llevar a cabo su programa de desregulación de la economía.

Tras más de veinte horas de debate en el recinto, en la mañana del martes la Cámara de Diputados dio el visto bueno a la segunda versión del proyecto con 142 votos afirmativos. Obtuvo el apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas, es decir, el PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos e Innovación Federal.

Los 106 votos en contra provinieron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, los socialistas y la cordobesa Natalia de la Sota. Los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade, de la Coalición Cívica.

La Ley Bases que se aprobó en el Congreso contiene unos 230 artículos, apenas un tercio de los incluidos en la reforma original propuesta por el gobierno, que se hundió en febrero y significó un fuerte revés para La Libertad Avanza.

La ley contempla medidas como la declaración de emergencia económica y energética por un año, la delegación de facultades que permite a Milei disolver organismos estatales y la posibilidad de privatizar una decena de empresas públicas.

También incluye una reforma laboral que, entre otras cosas, modifica el sistema de indemnizaciones y aumenta los períodos de prueba de los empleados, algo que fue ampliamente criticado por la oposición.