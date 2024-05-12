Mientras los estruendos de los ataques israelíes no dejan de sonar en Gaza, los muertos en el asediado enclave desde el 7 octubre superaron la sombría cifra de 35.000, de acuerdo a autoridades palestinas.

El Ministerio de Salud de Gaza informó este domingo que al menos 35.034 personas han muerto en el territorio durante más de siete meses de guerra de Israel contra Gaza. El setenta por ciento de ellos han sido bebés, niños y mujeres, añadió la autoridad.

La cifra incluye al menos 63 muertes de palestinos en las últimas 24 horas, según un comunicado del ministerio. Desde el sábado, Israel lanzó nuevos ataques en Gaza después de ampliar una orden de evacuación para Rafah.

En medio de esta escalada, el secretario General de la ONU, António Guterres, pidió el domingo un alto el fuego "inmediato" en Gaza, la liberación de los rehenes y un aumento de la ayuda al asediado territorio palestino.

"Reitero mi llamado, el llamado de todo el mundo a un alto el fuego humanitario inmediato, a la liberación incondicional de todos los rehenes y a un aumento inmediato de la ayuda humanitaria. Pero un alto el fuego apenas será el comienzo. Será un largo camino para recuperarse de la devastación y el trauma de esta guerra", dijo en una conferencia en Kuwait.

Erdogan: "Netanyahu haría que Hitler sintiera celos"

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, dijo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha alcanzado tal nivel con su métodos "genocidas" en Gaza que haría que el dictador alemán Adolf Hitler sintiera celos.

"¿Es posible considerar legítimo lo que Israel ha estado haciendo al pueblo de Gaza durante meses: bombardear hospitales, matar niños, oprimir a civiles y someter a inocentes al hambre, la sed y la falta de medicinas?", preguntó Erdogan en una entrevista con el periódico griego Kathimerini este domingo, antes de la visita del primer ministro de ese país a Ankara el lunes.

Luego reiteró que Israel continúa violando flagrantemente las resoluciones de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los derechos humanos.

“¿Qué hizo Hitler en el pasado? Oprimió y mató a personas en campos de concentración. ¿No se convirtió Gaza en una prisión al aire libre, no después del 7 de octubre, sino también desde años antes? ¿No fueron las personas allí prácticamente condenadas a vivir con escasos recursos durante años, como en un campo de concentración? ¿De quién es la firma de las matanzas masivas sistemáticas más brutales en Gaza después del 7 de octubre? ¿Qué se puede decir de Israel, que le dice a la gente que ‘vaya a esa zona’ y luego los bombardea allí?,prosiguió.

“Netanyahu ha alcanzado un nivel con sus métodos genocidas que haría que Hitler sientiera celos . Estamos hablando de Israel que ataca ambulancias, ataca puntos de distribución de alimentos y abre fuego contra convoyes de ayuda", afirmó.

Un fin de semana de ataques en Gaza

Equipos de la agencia de noticias AFP y testigos reportaron nuevos bombardeos israelíes en varios puntos de Gaza, incluyendo en Rafah, en el extremo sur del territorio palestino, donde las tropas israelíes preparan una gran ofensiva terrestre.

Un hospital indicó que recibió 18 cuerpos en las últimas 24. Además dos médicos, padre e hijo, murieron en bombardeos israelíes en Deir al Balah, en el centro del enclave palestino, según los servicios de seguridad civil de Hamás.

La ONU advirtió que la ayuda humanitaria está bloqueada desde que las tropas israelíes entraron el lunes en el este de Rafah y tomaron el paso fronterizo con Egipto, sellando una entrada vital a este territorio amenazado de hambruna.

Las Naciones Unidas han alertado que la invasión a gran escala de Rafah paralizará aún más las operaciones humanitarias y llevará a un aumento de las muertes de civiles.

Según el portavoz de la autoridad de los puestos fronterizos de Gaza, Hicham Adwan, "vehículos militares israelíes avanzaron desde la frontera (...) y se adentraron unos 2,5 kilómetros".

"No sabemos adónde ir"

Israel insiste en la necesidad de lanzar una operación en Rafah, donde se concentran 1,4 millones de personas, en su mayoría desplazados internos por la guerra, al considerar que allí están situados los últimos batallones de Hamás.