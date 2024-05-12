El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió duramente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señalando que "pasará a la historia como un genocida".
“Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida. Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe”, escribió Petro en una publicación de X que respondía a un mensaje de Netanyahu en el que este acusó al mandatario colombiano de antisemitismo.
“Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa. Un genocida es un genocida no importa si tiene o no religión. Intente al menos detener la masacre”, remató Petro.
En una publicación anterior, el presidente de Colombia dijo: "Los semitas no deben ser artífices de un genocidio porque lo sufrieron. Igual que es inadmisible el genocidio del pueblo judío en la Europa Nazi, lo es el actual genocidio contra el pueblo palestino. No soy partidario de Hamás, porque soy partidario de la democracia republicana, plebeya y laica”.
“Si Gaza muere, la humanidad muere”
Petro señaló que sus "principios democráticos, republicanos, plebeyos, laicos y religiosos me llevan a rechazar la barbarie que comete Netanyahu y que se llama genocidio y antihumanidad. Ni antisemitas ni antihumanos”.
Y añadió: "Si Gaza muere, muere la humanidad".
Colombia cortó relaciones diplomáticas con Israel el pasado 2 de mayo por los continuos ataques contra los palestinos en Gaza, donde los bombardeos israelíes han matado a casi 35.000 personas desde el 7 de octubre.
En ese momento, Petro sostuvo que tomaba la decisión porque Israel tenía “un presidente genocida”. Y enfatizó que “los países no pueden permanecer pasivos ante los acontecimientos en Gaza”.
En enero, la Corte Internacional de Justicia consideró "plausible" que Israel haya cometido actos que violan la Convención sobre el Genocidio de 1948. En una orden provisional, el tribunal señaló que Israel debe garantizar que sus fuerzas no infrinjan las reglas de ese compromiso internacional. El caso, presentado por Sudáfrica, continúa en La Haya.