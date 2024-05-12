El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió duramente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señalando que "pasará a la historia como un genocida".

“Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida. Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe”, escribió Petro en una publicación de X que respondía a un mensaje de Netanyahu en el que este acusó al mandatario colombiano de antisemitismo.

“Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa. Un genocida es un genocida no importa si tiene o no religión. Intente al menos detener la masacre”, remató Petro.

En una publicación anterior, el presidente de Colombia dijo: "Los semitas no deben ser artífices de un genocidio porque lo sufrieron. Igual que es inadmisible el genocidio del pueblo judío en la Europa Nazi, lo es el actual genocidio contra el pueblo palestino. No soy partidario de Hamás, porque soy partidario de la democracia republicana, plebeya y laica”.