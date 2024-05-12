AMÉRICA LATINA
3 MIN DE LECTURA
Petro a Netanyahu: "Pasará usted a la historia como un genocida"
Luego de que Netanyahu lo llamara “antisemita”, el presidente Petro le respondió que lanzar bombas sobre miles de inocentes “no lo hace un héroe”.
Petro a Netanyahu: "Pasará usted a la historia como un genocida"
Colombia cortó relaciones diplomáticas con Israel el pasado 2 de mayo por los continuos ataques contra los palestinos en Gaza. Foto: Archivo AFP / Photo: AFP Archive
12 de mayo de 2024

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió duramente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señalando que "pasará a la historia como un genocida".

“Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida. Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe”, escribió Petro en una publicación de X que respondía a un mensaje de Netanyahu en el que este acusó al mandatario colombiano de antisemitismo.

“Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa. Un genocida es un genocida no importa si tiene o no religión. Intente al menos detener la masacre”, remató Petro.

En una publicación anterior, el presidente de Colombia dijo: "Los semitas no deben ser artífices de un genocidio porque lo sufrieron. Igual que es inadmisible el genocidio del pueblo judío en la Europa Nazi, lo es el actual genocidio contra el pueblo palestino. No soy partidario de Hamás, porque soy partidario de la democracia republicana, plebeya y laica”.

Recomendados

“Si Gaza muere, la humanidad muere”

Petro señaló que sus "principios democráticos, republicanos, plebeyos, laicos y religiosos me llevan a rechazar la barbarie que comete Netanyahu y que se llama genocidio y antihumanidad. Ni antisemitas ni antihumanos”.

Y añadió: "Si Gaza muere, muere la humanidad".

Colombia cortó relaciones diplomáticas con Israel el pasado 2 de mayo por los continuos ataques contra los palestinos en Gaza, donde los bombardeos israelíes han matado a casi 35.000 personas desde el 7 de octubre.

En ese momento, Petro sostuvo que tomaba la decisión porque Israel tenía “un presidente genocida”. Y enfatizó que “los países no pueden permanecer pasivos ante los acontecimientos en Gaza”.

En enero, la Corte Internacional de Justicia consideró "plausible" que Israel haya cometido actos que violan la Convención sobre el Genocidio de 1948. En una orden provisional, el tribunal señaló que Israel debe garantizar que sus fuerzas no infrinjan las reglas de ese compromiso internacional. El caso, presentado por Sudáfrica, continúa en La Haya.

FUENTE:TRTWorld and agencies
Explora
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Por Santiago Peluffo Soneyra
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Múltiples sismos sacuden Venezuela en plena noche, y también se sienten en Colombia
Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Presidentes de Latinoamérica y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU: las claves de sus discursos
EE.UU. rechaza carta de Maduro para dialogar: “La postura sobre Venezuela no ha cambiado”
Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico