Türkiye busca fortalecer sus vínculos con Grecia "resolviendo problemas y llevando las relaciones bilaterales a un nivel sin precedentes", dijo el presidente Recep Tayyip Erdogan.
En una entrevista con el periódico griego Kathimerini este domingo, el mandatario de Türkiye respondió preguntas sobre las relaciones con Grecia, justo antes de la visita programada del primer ministro Kyriakos Mitsotakis a Ankara este 13 de mayo por invitación de Erdogan.
Luego de señalar que Türkiye y Grecia han logrado recientemente un "clima de reconciliación", Erdogan expresó su satisfacción con la hospitalidad durante su viaje a Atenas. También dijo que cuando reciba al primer ministro de Grecia en Ankara demostrará uno de los mejores ejemplos de la amabilidad turca.
"El clima que mencioné ha comenzado a dar frutos concretos. La Declaración de Atenas, los acuerdos que hemos firmado, los protocolos, son apenas algunos de ellos", explicó el presidente.
"Puedo decir que se han establecido buenas relaciones, no sólo a nuestro nivel sino también a nivel de ministros y funcionarios. Así que, en conclusión, nuestra comunicación en muchos niveles es satisfactoria y es muy posible avanzar positivamente", añadió Erdogan.
Al enfatizar en que se pueden dar pasos hacia delante si las disputas se abordan abiertamente a través del diálogo, el mandatario señaló que Turquía y Grecia han moldeado sus relaciones bajo este entendimiento en los últimos tiempos. Por eso enfatizó en que la única necesidad consiste en dar pasos históricos sinceros y centrados en soluciones.
"Así como nos esforzamos para que la paz se arraigue tanto en nuestra región como en diferentes partes del mundo de una manera que el planeta admire, haremos todo lo posible para que la paz y la tranquilidad prevalezcan eternamente en ambos lados del mar Egeo", señaló.
"Netanyahu haría que Hitler sintiera celos"
Sobre la agresión de Israel en Gaza, Erdogan dijo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha alcanzado tal nivel con su métodos que haría que Hitler sintiera celos.
"¿Es posible considerar legítimo lo que Israel ha estado haciendo al pueblo de Gaza durante meses: bombardear hospitales, matar niños, oprimir a civiles y someter a inocentes al hambre, la sed y la falta de medicinas?", preguntó Erdogan.
Luego reiteró que Israel continúa violando flagrantemente las resoluciones de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los derechos humanos.
“¿Qué hizo Hitler en el pasado? Oprimió y mató a personas en campos de concentración. ¿No se convirtió Gaza en una prisión al aire libre, no después del 7 de octubre, sino también desde años antes? ¿No fueron las personas allí prácticamente condenadas a vivir con escasos recursos durante años, como en un campo de concentración? ¿De quién es la firma de las matanzas masivas sistemáticas más brutales en Gaza después del 7 de octubre? ¿Qué se puede decir de Israel, que le dice a la gente que ‘vaya a esa zona’ y luego los bombardea allí?”, prosiguió.
El presidente afirmó que Hamás y otros grupos de resistencia en Palestina, que Occidente intenta calificar de terroristas, surgieron esencialmente de la reacción a esta opresión. "Hamás no es más que gente que protege sus hogares, lugares de trabajo y tierras ocupadas por Israel en Palestina", añadió Erdogan.
Distribución justa de los recursos de hidrocarburos
Por otro lado, Erdogan también destacó que Türkiye ha abogado consistentemente por un reparto justo, equitativo e inclusivo de los recursos de hidrocarburos.
“Todo el mundo debería saber que el éxito de una plataforma energética en la región, especialmente en el Mediterráneo Oriental, sin la participación de Türkiye, es difícil. Con la convocatoria de la conferencia del Mediterráneo Oriental, que hemos estado defendiendo durante años, es posible crear un espacio de solución con un enfoque en el que todos ganemos”.
Al indicar que los llamados de Türkiye en este sentido no han tenido respuesta hasta hoy, el presidente sostuvo que “la propuesta de Ankara, que tiene un potencial significativo para garantizar un diálogo saludable en la región, también debería ser adoptada por otros actores”.
“Desafortunadamente, las medidas que ignoran los derechos de Türkiye y de la República Turca del Norte de Chipre han envenenado la atmósfera con respecto a esta cuestión hasta el momento. Si al abandonar esto se logra formar el terreno de diálogo deseado, estamos dispuestos a poner las manos bajo las piedras para lograr una solución permanente”, añadió Erdogan.
El presidente también destacó que Türkiye y Grecia son países turísticos importantes. "Con el visado a la llegada a las islas griegas, nuestros ciudadanos han obtenido facilidades para viajar. De hecho, todo esto debería ser innecesario y la Unión Europea debería conceder la liberalización de visados a Türkiye. Nuestro objetivo es avanzar en este sentido".