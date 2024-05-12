Türkiye busca fortalecer sus vínculos con Grecia "resolviendo problemas y llevando las relaciones bilaterales a un nivel sin precedentes", dijo el presidente Recep Tayyip Erdogan.

En una entrevista con el periódico griego Kathimerini este domingo, el mandatario de Türkiye respondió preguntas sobre las relaciones con Grecia, justo antes de la visita programada del primer ministro Kyriakos Mitsotakis a Ankara este 13 de mayo por invitación de Erdogan.

Luego de señalar que Türkiye y Grecia han logrado recientemente un "clima de reconciliación", Erdogan expresó su satisfacción con la hospitalidad durante su viaje a Atenas. También dijo que cuando reciba al primer ministro de Grecia en Ankara demostrará uno de los mejores ejemplos de la amabilidad turca.

"El clima que mencioné ha comenzado a dar frutos concretos. La Declaración de Atenas, los acuerdos que hemos firmado, los protocolos, son apenas algunos de ellos", explicó el presidente.

"Puedo decir que se han establecido buenas relaciones, no sólo a nuestro nivel sino también a nivel de ministros y funcionarios. Así que, en conclusión, nuestra comunicación en muchos niveles es satisfactoria y es muy posible avanzar positivamente", añadió Erdogan.

Al enfatizar en que se pueden dar pasos hacia delante si las disputas se abordan abiertamente a través del diálogo, el mandatario señaló que Turquía y Grecia han moldeado sus relaciones bajo este entendimiento en los últimos tiempos. Por eso enfatizó en que la única necesidad consiste en dar pasos históricos sinceros y centrados en soluciones.

"Así como nos esforzamos para que la paz se arraigue tanto en nuestra región como en diferentes partes del mundo de una manera que el planeta admire, haremos todo lo posible para que la paz y la tranquilidad prevalezcan eternamente en ambos lados del mar Egeo", señaló.

"Netanyahu haría que Hitler sintiera celos"

Sobre la agresión de Israel en Gaza, Erdogan dijo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha alcanzado tal nivel con su métodos que haría que Hitler sintiera celos.

"¿Es posible considerar legítimo lo que Israel ha estado haciendo al pueblo de Gaza durante meses: bombardear hospitales, matar niños, oprimir a civiles y someter a inocentes al hambre, la sed y la falta de medicinas?", preguntó Erdogan.