Los socialistas del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha logrado este domingo una importante victoria en las elecciones regionales de Cataluña, donde el bloque independentista perdió su mayoría frente al Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).

Los cuatro partidos independentistas, encabezados por el partido Junts del expresidente regional Carles Puigdemont, han obtenido 61 escaños, según el recuento de votos más reciente. Este número está por debajo de los 68 necesarios para mantener su mayoría en la cámara.

Por su parte, el socialismo, a la cabeza de Salvador Illa, exministro de Salud, sumó 200 mil votos respecto a las últimas elecciones. Así, obtuvo 42 escaños de los 135 del Parlamento de esta región del noreste español, es decir nueve más que en los comicios de 2021.

Esta ha sido la primera vez que los socialistas han liderado una elección catalana tanto en votos como en escaños obtenidos.

“Los catalanes han decidido que corresponde al PSC liderar esta nueva etapa", sostuvo Illa a sus simpatizantes desde la sede del partido.

"Les anuncio que asumo esta responsabilidad y que, en cuanto se constituya el nuevo Parlament, manifestaré mi voluntad de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Catalunya”, añadió.

Illa, como ministro de Sanidad, lideró la respuesta de España al covid-19 antes de que Pedro Sánchez lo enviara de regreso a Barcelona para encabezar al partido.

El tono calmado y el enfoque en los temas sociales del político de 58 años han convencido a muchos votantes de que era momento para un cambio tras varios años en que los separatistas impusieron su discurso que buscaba independizar Cataluña de Madrid.

Sánchez felicitó a Illa por el “histórico resultado” a través de un mensaje en la red social X.

Los socialistas necesitan el apoyo de otros partidos

Los socialistas tendrían que conseguir el apoyo de otros partidos para que Illa obtenga el cargo. En los próximos días, quizás semanas, habrá negociaciones con el propósito de formar un gobierno. Tampoco se descarta un parlamento dividido o la convocatoria a nuevas elecciones.

Pero hay una forma para que Illa alcance el objetivo de 68 escaños. Los socialistas son la fuerza que lidera la coalición de Gobierno en Madrid con el Movimiento Sumar, el cual tiene ahora seis asientos en el parlamento catalán. Pero lo difícil será atraer a un partido de izquierda de la bancada separatista.