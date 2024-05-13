Los socialistas del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha logrado este domingo una importante victoria en las elecciones regionales de Cataluña, donde el bloque independentista perdió su mayoría frente al Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).
Los cuatro partidos independentistas, encabezados por el partido Junts del expresidente regional Carles Puigdemont, han obtenido 61 escaños, según el recuento de votos más reciente. Este número está por debajo de los 68 necesarios para mantener su mayoría en la cámara.
Por su parte, el socialismo, a la cabeza de Salvador Illa, exministro de Salud, sumó 200 mil votos respecto a las últimas elecciones. Así, obtuvo 42 escaños de los 135 del Parlamento de esta región del noreste español, es decir nueve más que en los comicios de 2021.
Esta ha sido la primera vez que los socialistas han liderado una elección catalana tanto en votos como en escaños obtenidos.
“Los catalanes han decidido que corresponde al PSC liderar esta nueva etapa", sostuvo Illa a sus simpatizantes desde la sede del partido.
"Les anuncio que asumo esta responsabilidad y que, en cuanto se constituya el nuevo Parlament, manifestaré mi voluntad de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Catalunya”, añadió.
Illa, como ministro de Sanidad, lideró la respuesta de España al covid-19 antes de que Pedro Sánchez lo enviara de regreso a Barcelona para encabezar al partido.
El tono calmado y el enfoque en los temas sociales del político de 58 años han convencido a muchos votantes de que era momento para un cambio tras varios años en que los separatistas impusieron su discurso que buscaba independizar Cataluña de Madrid.
Sánchez felicitó a Illa por el “histórico resultado” a través de un mensaje en la red social X.
Los socialistas necesitan el apoyo de otros partidos
Los socialistas tendrían que conseguir el apoyo de otros partidos para que Illa obtenga el cargo. En los próximos días, quizás semanas, habrá negociaciones con el propósito de formar un gobierno. Tampoco se descarta un parlamento dividido o la convocatoria a nuevas elecciones.
Pero hay una forma para que Illa alcance el objetivo de 68 escaños. Los socialistas son la fuerza que lidera la coalición de Gobierno en Madrid con el Movimiento Sumar, el cual tiene ahora seis asientos en el parlamento catalán. Pero lo difícil será atraer a un partido de izquierda de la bancada separatista.
Sin importar las negociaciones, el auge de Illa es buen augurio para Sánchez y los socialistas, antes de las elecciones para el Parlamento Europeo del próximo mes.
Los separatistas han estado al frente del gobierno regional en Barcelona desde 2012 y en cuatro elecciones regionales consecutivas ganaron la mayoría. Pero los sondeos y una elección nacional en julio pasado revelaron que el apoyo a una secesión bajó desde que Puigdemont encabezó un intento separatista ilícito —y fallido— en 2017 que resultó en que cientos de negocios y los principales bancos catalanes salieran de la región.
“La candidatura que encabecé tuvo un buen resultado, somos la única fuerza proindependentista que aumentó su número de votos y escaños, y asumimos la responsabilidad que esto implica”, dijo Puigdemont. “Pero eso no basta para compensar las pérdidas de los demás partidos separatistas”.
El perdón a Puigdemont
Los socialistas de Sánchez han invertido un importante capital político desde entonces en reducir las tensiones en Cataluña, incluido el indulto de separatistas de alto perfil encarcelados y la aprobación de una amnistía para Puigdemont.
La victoria socialista "se debe a muchos factores que habrá que analizar, pero uno de esos factores fueron las políticas y el liderazgo del Gobierno de España y de Pedro Sánchez", aseguró Illa.
Asimismo, el partido Junts de Puigdemont ha recuperado su liderazgo en el campo separatista con 35 escaños, frente a los 32 de hace tres años.
Puigdemont huyó de España después del intento de secesión de 2017 y ha dirigido su campaña desde el sur de Francia, con la promesa de que regresará a casa cuando los legisladores se reúnan para elegir un nuevo presidente regional en las próximas semanas.
Puigdemont intentará gobernar
Este lunes por la mañana, Puigdemont aseguró que intentará formar un gobierno regional separatista y minoritario.
"Creemos que hay opciones de poder ir a la investidura y, por tanto, [quiero] anunciar mi intención de presentar mi candidatura a la presidencia", dijo Puigdemont en una conferencia de prensa en Argelès-sur-Mer, al día siguiente de los comicios regionales.
Ahora, la única forma en que Puigdemont podría mantener a los separatistas en el gobierno dependería de la remota posibilidad de un acuerdo con Sánchez para garantizar el apoyo del grupo a su gobierno nacional en Madrid a cambio de que Illa les devuelva el favor a los separatistas en Barcelona.