El arquero turco Mete Gazoz se consagra campeón de Europa
Gazoz venció al esloveno Den Habjan Malavasic 6 a 0 en la final masculina de arco recurvo individual en el Campeonato Europeo de Tiro con Arco.
El deportista turco recibió el nombramiento de “Mejor arquero recurvo masculino 2023”.  / Foto: AA
14 de mayo de 2024

El arquero turco Mete Gazoz ganó la medalla de oro de la categoría “Arco recurvo individual” en el Campeonato Europeo de Tiro con Arco al Aire Libre, que se celebró en Essen, Alemania, entre el 7 y el 12 de mayo.

Gazoz derrotó al esloveno Den Habjan Malavasic 6-0 en la final y así se consagró campeón de Europa.

Nacido en Estambul en 1999, Mete Gazoz comenzó desde muy joven su carrera en este deporte en el Club Deportivo y Juvenil de Tiro con Arco de la ciudad.

Mejor arquero recurvo individual

Con tan solo 16 años, Gazoz debutó representando a Türkiye en los Juegos Europeos de Bakú 2015, que se llevaron a cabo en Azerbaiyán.

Además, el atleta turco ganó el oro en la categoría individual masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así como el oro en recurvo individual masculino en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco al Aire Libre Berlín 2023.

Por otro lado, el joven de 24 años fue nombrado “Mejor arquero recurvo masculino 2023” por la Federación Internacional de Tiro con Arco en su encuesta anual.

FUENTE:TRT Español y agencias
