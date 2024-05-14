El arquero turco Mete Gazoz ganó la medalla de oro de la categoría “Arco recurvo individual” en el Campeonato Europeo de Tiro con Arco al Aire Libre, que se celebró en Essen, Alemania, entre el 7 y el 12 de mayo.

Gazoz derrotó al esloveno Den Habjan Malavasic 6-0 en la final y así se consagró campeón de Europa.

Nacido en Estambul en 1999, Mete Gazoz comenzó desde muy joven su carrera en este deporte en el Club Deportivo y Juvenil de Tiro con Arco de la ciudad.

Mejor arquero recurvo individual