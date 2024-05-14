Este miércoles los palestinos conmemoran la Nakba, que en árabe traduce “la catástrofe”, cuando hace 76 años fueron expulsados de sus hogares y del territorio que ahora se enmarca dentro de las fronteras del estado de Israel. Un acontecimiento que su memoria colectiva no deja caer en el olvido.

El doloroso recuerdo de la expulsión masiva de 1948 es vital para el pueblo palestino, aunque este año se conmemora mientras una nueva catástrofe se extiende por Gaza, donde los ataques de Israel han cobrado la vida de más de 35.000 personas en el asediado enclave desde el 7 de octubre.

Durante la Nakba, más de 700.000 palestinos fueron expulsados ​o se vieron obligados a huir. Esto ocurrió en los meses previos y durante la guerra árabe-israelí que terminaría con el establecimiento del estado de Israel.

Después de esa guerra, Israel se negó a permitirles regresar.

Desde entonces, los palestinos pasaron a formar una comunidad de refugiados que hoy cuenta con aproximadamente seis millones de personas. La mayoría de ellos vive en campos de refugiados urbanos, similares a barrios marginales, ubicados en el Líbano, Siria, Jordania y en la Cisjordania ocupada por Israel.

Asimismo, tres cuartas partes de la población de Gaza son refugiados de otras zonas de Palestina y sus descendientes.

Los palestinos sostienen que regresar a esas tierras es su derecho, algo que Israel ha rechazado sistemáticamente. Por lo que eso, justamente, se ha convertido en uno de los temas centrales del conflicto palestino-israelí y fue uno de los asuntos más espinosos de las conversaciones de paz que fracasron hace 15 años.

La catástrofe se repite

Ahora, en pleno 2024, muchos palestinos temen que su dolorosa historia pueda repetirse a una escala aún mayor.

Las imágenes de las evacuaciones masivas durante los últimos siete meses en Gaza son sorprendentemente similares a las fotografías en blanco y negro de 1948.

Mustafa al Gazzar, de 81 años, todavía recuerda cuando tuvo que huir de su pueblo, ubicado en lo que ahora es el centro de Israel. Tenía cinco años y llegó junto a su familia hacia la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Recuerda que, en un momento, fueron bombardeados desde el aire; en otro, cavaron agujeros debajo de un árbol para dormir.

Al Gazzar, ahora bisabuelo, tuvo que huir nuevamente durante el pasado fin de semana, esta vez a una tienda en Muwasi, una zona costera árida donde unos 450.000 palestinos viven en un campamento en condiciones desgarradoras.

Desde allí asegura que su situación actual es peor que en 1948, pues antes la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) podía al menos proporcionar regularmente alimentos y otros artículos de primera necesidad.

“Mi esperanza en 1948 era regresar, pero mi esperanza hoy es sobrevivir”, señaló. “Vivo con mucho miedo (...) No puedo mantener a mis hijos y nietos", añadió entre lágrimas.