Los campamentos de solidaridad con Gaza, iniciados por el movimiento estudiantil propalestino en los campus deEstados Unidos., están sacudiendo el mundo. Los valientes estudiantes están protestando contra el ataque de Israel en Gaza, denunciando la complicidad de sus universidades y gobiernos en este horrible genocidio.
Los estudiantes exigen que sus instituciones educativas corten inmediatamente sus lazos con las empresas e instituciones que apoyan la ocupación israelí de la tierra palestina o se benefician de ella.
Además, están presionando a los gobiernos occidentales, especialmente al de Estados Unidos, para que dejen de brindar su apoyo político y militar al régimen del apartheid. Sin embargo, estas protestas pacíficas se han encontrado con una violenta reacción por parte de las administraciones universitarias y las autoridades gubernamentales.
Respuesta dura al activismo estudiantil
Las administraciones universitarias, que alguna vez fueron defensoras de la libertad de expresión, respondieron a estas protestas con violencia policial desproporcionada y con amenazas de suspensiones y expulsiones.
Más de 3.000 manifestantes, incluidos estudiantes y miembros de las facultades, han sido arrestados por participar en protestas pacíficas. Por este motivo, los estudiantes internacionales se han enfrentado a la suspensión o cancelación de sus visas.
Los manifestantes han sido etiquetados injustamente como antisemitas, expuestos públicamente y censurados, con sus imágenes e información personal transmitidas sin su consentimiento y de manera vergonzosa.
Muchos políticos populistas se han unido a esta campaña de difamación en un intento de marginar el movimiento estudiantil propalestino. Los senadores han presionado a los presidentes de las universidades para que intensifiquen la represión de estas protestas.
Mientras tanto, cuando los estudiantes propalestinos que denunciaban el genocidio de Israel en Gaza se enfrentaban a la violencia tanto de la policía como de los contramanifestantes, la Cámara de Representantes trató de ampliar la definición de antisemitismo en un intento de criminalizar cualquier crítica a Israel, algo que inadvertidamente alimenta el antisemitismo.
Todas estas acciones contra los manifestantes estudiantiles propalestinos, que recuerdan a una película distópica, contrastan marcadamente con los valores y principios fundamentales de la libertad de expresión y reunión. Estos derechos son fundamentales para las universidades de los Estados Unidos y están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Solidaridad con Gaza en la Universidad de Chicago
El campamento de solidaridad con Gaza de la Universidad de Chicago ha sido un bastión importante en esta campaña, que pide justicia y el fin del genocidio.
A pesar de las lluvias y las condiciones climáticas adversas, las protestas se expandieron rápidamente hasta crear un gran campamento que atrajo a cientos de estudiantes. El campamento no solo fue un lugar para la protesta pacífica, sino que también se convirtió en un espacio para aprender y compartir experiencias.
Los estudiantes, que se dedicaron a leer colectivamente sobre el colonialismo, los desplazamientos, el apartheid y el genocidio, cantaron y escucharon canciones populares palestinas, leyeron poemas y organizaron debates, intercambios culturales y reuniones de planificación estratégica para futuras acciones.
El campamento de la Universidad de Chicago se transformó inmediatamente en una comunidad vibrante, convirtiéndose en un segundo hogar para cientos de estudiantes. El espíritu comunitario dentro del campamento fue evidente, a tal punto que los estudiantes incluso traían comida de sus hogares para compartir.
Mientras los estudiantes musulmanes realizaban sus oraciones, los estudiantes judíos y no musulmanes levantaban kufiyas y banderas palestinas para protegerlos e impedir que fueran fotografiados, atacados y acosados.
En el campamento había cientos de estudiantes que se conocían por primera vez, pero nos cuidábamos los unos a los otros como miembros de la misma familia.
En este campamento experimenté el mismo sentido de humanidad que sentí cuando dormí a la intemperie en el frío helado de Hatay, asolada por el terremoto, donde los niños refugiados sirios me cubrieron con mantas a medianoche.
Esto se trata fundamentalmente de humanidad, y de nada más. La solidaridad entre estudiantes de diversos orígenes, unidos para pedir el fin del genocidio y la limpieza étnica, reafirma que la causa palestina no es simplemente una preocupación para los palestinos o los musulmanes, sino que es una cuestión de humanidad.
Gaza ha sido la brújula moral para la humanidad. En consecuencia, las acciones de Israel se han convertido no solo en la ruina de los musulmanes palestinos, sino también de toda la humanidad y de los valores morales universales.
Gaza es una causa moral, no política o religiosa
La causa palestina no es solo una cuestión de política o religión, sino de humanidad y moralidad.
En el campamento de la Universidad de Chicago se reunieron personas con diferentes visiones del mundo y perspectivas políticas, religiosas e ideológicas. Como estudiantes en este campamento, teníamos muchas razones para estar divididos, pero elegimos unirnos en torno a una causa noble.
Nada más puede unir a estos grupos cosmopolitas que la humanidad, la conciencia y los principios morales universales. Este imperativo moral fue lo que llevó a Rachel Corrie a Rafah en 2003, donde fue asesinada por una excavadora blindada israelí que la aplastó.
Desafortunadamente, hoy en día, la misma fuerza asesina continúa matando a personas inocentes; y no, esta historia no comenzó el 7 de octubre.
Ser humano es lo único que se necesita para sentir el sufrimiento del pueblo inocente de Gaza. Esos jóvenes, mis amigos, todos ellos tienen un corazón hermoso. Su postura moral sobre Gaza ha sido un faro de esperanza y un recordatorio para mí de que la humanidad todavía prospera en los corazones de aquellos que están dispuestos a oponerse a la opresión.
Durante una redada antes del amanecer, la policía de la Universidad de Chicago desmanteló nuestro campamento de solidaridad con Gaza, tras rechazar nuestras demandas, alegando la neutralidad de la institución en cuestiones políticas.
No enumeraré todas las acciones y políticas contradictorias de la administración de la Universidad de Chicago que reflejan claramente un doble rasero en la aplicación de este principio.
Sin embargo, debo afirmar que el genocidio de Israel en Gaza no es una cuestión de política, sino de moralidad y decencia humana común.
Más fuerte que nunca
El movimiento estudiantil propalestino de la Universidad de Chicago es más fuerte y resistente que nunca. Y aquí nos quedaremos, con firmeza y en el lado correcto de la historia.
Estamos en el lado correcto de la historia porque tenemos una causa noble basada en principios morales, principios por los que estamos dispuestos a sacrificar nuestras carreras y futuro, como dice mi compañero manifestante Christopher.
Para todos mis compañeros en las manifestaciones en la Universidad de Chicago y en todo el mundo: estamos en el lado correcto de la historia porque estamos luchando por la libertad y contra el genocidio.
Estamos en el lado correcto de la historia porque estamos luchando por niños inocentes como Hind, de seis años, y no por un régimen impulsado por la sed de sangre genocida.
Sé que ahora parece oscuro, pero siempre hay oscuridad antes del amanecer.
Tarde o temprano, prevalecerán la resistencia, la justicia y la libertad; la ocupación, la opresión y el genocidio están condenados al fracaso. Aquí nos quedaremos, en el lado correcto de la historia y hasta que el dolor cese y asome la melodía de la paz.