Los campamentos de solidaridad con Gaza, iniciados por el movimiento estudiantil propalestino en los campus deEstados Unidos., están sacudiendo el mundo. Los valientes estudiantes están protestando contra el ataque de Israel en Gaza, denunciando la complicidad de sus universidades y gobiernos en este horrible genocidio.

Los estudiantes exigen que sus instituciones educativas corten inmediatamente sus lazos con las empresas e instituciones que apoyan la ocupación israelí de la tierra palestina o se benefician de ella.

Además, están presionando a los gobiernos occidentales, especialmente al de Estados Unidos, para que dejen de brindar su apoyo político y militar al régimen del apartheid. Sin embargo, estas protestas pacíficas se han encontrado con una violenta reacción por parte de las administraciones universitarias y las autoridades gubernamentales.

Respuesta dura al activismo estudiantil

Las administraciones universitarias, que alguna vez fueron defensoras de la libertad de expresión, respondieron a estas protestas con violencia policial desproporcionada y con amenazas de suspensiones y expulsiones.

Más de 3.000 manifestantes, incluidos estudiantes y miembros de las facultades, han sido arrestados por participar en protestas pacíficas. Por este motivo, los estudiantes internacionales se han enfrentado a la suspensión o cancelación de sus visas.

Los manifestantes han sido etiquetados injustamente como antisemitas, expuestos públicamente y censurados, con sus imágenes e información personal transmitidas sin su consentimiento y de manera vergonzosa.

Muchos políticos populistas se han unido a esta campaña de difamación en un intento de marginar el movimiento estudiantil propalestino. Los senadores han presionado a los presidentes de las universidades para que intensifiquen la represión de estas protestas.

Mientras tanto, cuando los estudiantes propalestinos que denunciaban el genocidio de Israel en Gaza se enfrentaban a la violencia tanto de la policía como de los contramanifestantes, la Cámara de Representantes trató de ampliar la definición de antisemitismo en un intento de criminalizar cualquier crítica a Israel, algo que inadvertidamente alimenta el antisemitismo.

Todas estas acciones contra los manifestantes estudiantiles propalestinos, que recuerdan a una película distópica, contrastan marcadamente con los valores y principios fundamentales de la libertad de expresión y reunión. Estos derechos son fundamentales para las universidades de los Estados Unidos y están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Solidaridad con Gaza en la Universidad de Chicago

El campamento de solidaridad con Gaza de la Universidad de Chicago ha sido un bastión importante en esta campaña, que pide justicia y el fin del genocidio.

A pesar de las lluvias y las condiciones climáticas adversas, las protestas se expandieron rápidamente hasta crear un gran campamento que atrajo a cientos de estudiantes. El campamento no solo fue un lugar para la protesta pacífica, sino que también se convirtió en un espacio para aprender y compartir experiencias.

Los estudiantes, que se dedicaron a leer colectivamente sobre el colonialismo, los desplazamientos, el apartheid y el genocidio, cantaron y escucharon canciones populares palestinas, leyeron poemas y organizaron debates, intercambios culturales y reuniones de planificación estratégica para futuras acciones.

El campamento de la Universidad de Chicago se transformó inmediatamente en una comunidad vibrante, convirtiéndose en un segundo hogar para cientos de estudiantes. El espíritu comunitario dentro del campamento fue evidente, a tal punto que los estudiantes incluso traían comida de sus hogares para compartir.

Mientras los estudiantes musulmanes realizaban sus oraciones, los estudiantes judíos y no musulmanes levantaban kufiyas y banderas palestinas para protegerlos e impedir que fueran fotografiados, atacados y acosados.

En el campamento había cientos de estudiantes que se conocían por primera vez, pero nos cuidábamos los unos a los otros como miembros de la misma familia.

En este campamento experimenté el mismo sentido de humanidad que sentí cuando dormí a la intemperie en el frío helado de Hatay, asolada por el terremoto, donde los niños refugiados sirios me cubrieron con mantas a medianoche.