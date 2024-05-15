TÜRKİYE
Erdogan se solidariza con Palestina: “Sentimos el dolor de la Nakba”
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó su solidaridad con el pueblo palestino a través de un comunicado con motivo del 76º aniversario de la Nakba.
Erdogan, durante un discurso este 15 de mayo. / Foto: AA
15 de mayo de 2024

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó su solidaridad con el pueblo palestino este miércoles y reafirmó el apoyo de Türkiye a su causa a través de una publicación en las redes sociales con motivo del 76º aniversario de la Nakba.

“Tarde o temprano, los palestinos regresarán a sus hogares. Tarde o temprano, los palestinos utilizarán las llaves de sus casas que han guardado debajo de sus almohadas y transmitido de generación en generación”, sostuvo Erdogan.

El mandatario expresó que en Türkiye “sentimos el dolor de la Nakba en nuestros corazones al igual que los palestinos” y enfatizó su apoyo inquebrantable a esta causa.

A través del comunicado, Erdogan reafirmó el compromiso de Türkiye con Palestina y su pueblo, ofreciendo su apoyo de cualquier forma posible. También subrayó su esperanza por lograr una resolución pacífica y por el establecimiento de un Estado palestino.

Además, el jefe de Estado se refirió a las críticas sobre el trato que Türkiye da a los palestinos heridos, y aseguró que puede proporcionar ayuda médica a quienes la necesitan.

También afirmó que las acusaciones de los "asesinos sionistas" hacia él y hacia Türkiye son una insignia de honor y no un motivo de temor.

Erdogan advirtió contra las potenciales ambiciones expansionistas de Israel, sugiriendo que si no se controla, Israel podría apuntar a Anatolia en su búsqueda de una "Tierra Prometida".

“No esperen que Israel se detenga en Gaza. Si no se lo detiene, este Estado feroz y terrorista acabará teniendo planes para Anatolia con la ilusión de la Tierra Prometida", afirmó.

En su mensaje, el mandatario también acusó de genocidio al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a sus aliados. Prometió que Türkiye buscará justicia para cada víctima y hará que los responsables de la violencia rindan cuentas ante la ley.

FUENTE:TRT Español
