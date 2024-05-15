El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó su solidaridad con el pueblo palestino este miércoles y reafirmó el apoyo de Türkiye a su causa a través de una publicación en las redes sociales con motivo del 76º aniversario de la Nakba.

“Tarde o temprano, los palestinos regresarán a sus hogares. Tarde o temprano, los palestinos utilizarán las llaves de sus casas que han guardado debajo de sus almohadas y transmitido de generación en generación”, sostuvo Erdogan.

El mandatario expresó que en Türkiye “sentimos el dolor de la Nakba en nuestros corazones al igual que los palestinos” y enfatizó su apoyo inquebrantable a esta causa.

A través del comunicado, Erdogan reafirmó el compromiso de Türkiye con Palestina y su pueblo, ofreciendo su apoyo de cualquier forma posible. También subrayó su esperanza por lograr una resolución pacífica y por el establecimiento de un Estado palestino.