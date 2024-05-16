El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, continúa muy grave en un hospital luego de que este miércoles recibiera múltiples disparos en lo que las autoridades calificaron de intento de asesinato y que varios líderes europeos se apresuraron a condenar.

El vice primer ministro Robert Kalinak informó este jueves que los médicos lograron estabilizar a Fico, pero aclaró que su estado es grave. “Desgraciadamente, su estado es aún muy grave pues las heridas son complejas", agregó en rueda de prensa frente al hospital Roosvelt de Banska Bystrica, en el centro del país.

El primer ministro, de 59 años, tuvo una cirugía de cinco horas, según precisó la directora del hospital, Miriam Lapunikova. También confirmó que Fico que sigue "verdaderamente muy grave" y que permanecerá en cuidados intensivos.

El atentado contra Fico

El mandatario sufrió el atentado al comienzo de una reunión de su gabinete en Handlova, en el centro de Eslovaquia, según su página oficial de Facebook.

El diario Dennik N dijo que su reportero en esa ciudad escuchó varios disparos este miércoles y luego vio a los guardias de seguridad cuando corrían para levantar al primer ministro del suelo y meterlo en un automóvil.

Por su parte, la presidenta saliente de Eslovaquia, Zuzana Caputova, dijo a los medios de comunicación que "la policía ha detenido al atacante".

"Estoy en shock, todos estamos conmocionados por este terrible y atroz ataque", añadió.

La televisión nacional mostró imágenes de un hombre de mediana edad esposado en el suelo.

Otras imágenes del canal de televisión público RTVS mostraron a una persona en una camilla cuando la sacaban de un helicóptero en silla de ruedas hacia un hospital.

"Hoy, después de la reunión del gobierno en Handlova, hubo un intento de asesinato" contra Fico, afirmó el gobierno en una publicación en las redes sociales.

"Actualmente lo están transportando en helicóptero a Banska Bystrica en condiciones que ponen su vida en peligro, porque llevaría demasiado tiempo llegar a Bratislava debido a la necesidad de una intervención urgente", añadió el comunicado del gobierno.

Una publicación en la página oficial de Fico en Facebook también señaló que recibió varios disparos.

¿Quién es Robert Fico?

Fico, cuyo partido Smer-SD ganó las elecciones generales en septiembre pasado, ha sido primer ministro cuatro veces.