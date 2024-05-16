El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, continúa muy grave en un hospital luego de que este miércoles recibiera múltiples disparos en lo que las autoridades calificaron de intento de asesinato y que varios líderes europeos se apresuraron a condenar.
El vice primer ministro Robert Kalinak informó este jueves que los médicos lograron estabilizar a Fico, pero aclaró que su estado es grave. “Desgraciadamente, su estado es aún muy grave pues las heridas son complejas", agregó en rueda de prensa frente al hospital Roosvelt de Banska Bystrica, en el centro del país.
El primer ministro, de 59 años, tuvo una cirugía de cinco horas, según precisó la directora del hospital, Miriam Lapunikova. También confirmó que Fico que sigue "verdaderamente muy grave" y que permanecerá en cuidados intensivos.
El atentado contra Fico
El mandatario sufrió el atentado al comienzo de una reunión de su gabinete en Handlova, en el centro de Eslovaquia, según su página oficial de Facebook.
El diario Dennik N dijo que su reportero en esa ciudad escuchó varios disparos este miércoles y luego vio a los guardias de seguridad cuando corrían para levantar al primer ministro del suelo y meterlo en un automóvil.
Por su parte, la presidenta saliente de Eslovaquia, Zuzana Caputova, dijo a los medios de comunicación que "la policía ha detenido al atacante".
"Estoy en shock, todos estamos conmocionados por este terrible y atroz ataque", añadió.
La televisión nacional mostró imágenes de un hombre de mediana edad esposado en el suelo.
Otras imágenes del canal de televisión público RTVS mostraron a una persona en una camilla cuando la sacaban de un helicóptero en silla de ruedas hacia un hospital.
"Hoy, después de la reunión del gobierno en Handlova, hubo un intento de asesinato" contra Fico, afirmó el gobierno en una publicación en las redes sociales.
"Actualmente lo están transportando en helicóptero a Banska Bystrica en condiciones que ponen su vida en peligro, porque llevaría demasiado tiempo llegar a Bratislava debido a la necesidad de una intervención urgente", añadió el comunicado del gobierno.
Una publicación en la página oficial de Fico en Facebook también señaló que recibió varios disparos.
¿Quién es Robert Fico?
Fico, cuyo partido Smer-SD ganó las elecciones generales en septiembre pasado, ha sido primer ministro cuatro veces.
Desde que asumió el cargo en octubre pasado, ha hecho una serie de comentarios que han deteriorado los lazos entre Eslovaquia y la vecina Ucrania. En particular, cuestionó la soberanía de Ucrania y pidió un compromiso con Rusia, que invadió el país en 2022.
Después de su elección, Eslovaquia dejó de enviar armas a Ucrania. Durante la campaña electoral se comprometió a no proporcionar a ese país "ni una sola bala".
También generó protestas masivas con cambios controvertidos, incluida una ley de medios que, según sus críticos, socavará la imparcialidad de la televisión y la radio públicas.
Nacido en 1964 en lo que entonces era Checoslovaquia, también fue miembro del Partido Comunista antes de la disolución del comunismo. Seis años después de graduarse como abogado logró su primera elección para el parlamento de Eslovaquia como miembro del Partido de la Izquierda Democrática.
Durante varios años de la década de 1990 se desempeñó como funcionario gubernamental en representación de la República Eslovaca ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Europea de Derechos Humanos. En 1999 se convirtió en presidente del partido Smer, del que ha sido una figura fundamental desde entonces.
Condena internacional
El atentado contra Fico desató la condena de varios líderes europeos que no tardaron en pronunciarse.
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, rechazó fuertemente los hechos y deseó una pronta recuperación. “Deseo una pronta recuperación al primer ministro Fico, que resultó herido en el ataque. Le envío mis mejores deseos a las personas y al gobierno de Eslovaquia en nombre de mi país y mi nación”, escribió en Twitter.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, condenó el "espantoso" atentado y también le envió sus deseos a Fico para que se recupere muy pronto.
"Condenamos enérgicamente este acto de violencia... Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que la violencia no se convierta en la norma en ningún país", dijo en un mensaje en las redes sociales.
Además, el primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, dijo en X que estaba "conmocionado al escuchar esta terrible noticia".
El presidente lituano, Gitanas Nauseda, pidió una "investigación exhaustiva" y deseó a Fico "una recuperación total".
El primer ministro checo, Petr Fiala, calificó la noticia del ataque de "impactante".
"Espero que el primer ministro se recupere lo antes posible. No debemos tolerar la violencia, no debe tener lugar en la sociedad", afirmó en X.