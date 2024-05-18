El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes en su programa de televisión "Con Maduro Más" la firma de un acuerdo destinado a elevar las relaciones comerciales y las inversiones entre Venezuela y Türkiye.
Maduro destacó que este acuerdo económico coloca las relaciones bilaterales en una nueva escala, permitiendo un mayor intercambio y fortalecimiento de inversiones.
En su discurso, envió un saludo al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y expresó su satisfacción por esta nueva etapa de cooperación. “Es una ley de carácter económico que nos pone en una escala superior para las relaciones e inversiones, y el comercio con nuestra hermana República de Türkiye”, declaró Maduro.
Durante el programa, Maduro solicitó al embajador de Türkiye en Venezuela, Aydan Karamanoğlu, su opinión sobre el acuerdo.
Karamanoğlu expresó su agradecimiento y enfatizó que el acuerdo reforzará significativamente las relaciones económicas entre ambos países. "Estamos muy complacidos, muy satisfechos. Este acuerdo va a ser muy importante para afianzar las relaciones económicas entre nuestros países hermanos", comentó el embajador.
Karamanoğlu también mencionó que este mismo día se había realizado una videoconferencia sobre pesca y acuicultura con la participación de más de 30 empresas turcas y venezolanas, y destacó la próxima comisión mixta programada para finales de mayo, que abordará temas de cooperación y hermandad.
Además, anunció la segunda expoferia de productos turcos en Caracas, prevista para septiembre, subrayando que Türkiye apuesta firmemente por Venezuela y que están muy satisfechos con la firma de este nuevo acuerdo.