El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes en su programa de televisión "Con Maduro Más" la firma de un acuerdo destinado a elevar las relaciones comerciales y las inversiones entre Venezuela y Türkiye.

Maduro destacó que este acuerdo económico coloca las relaciones bilaterales en una nueva escala, permitiendo un mayor intercambio y fortalecimiento de inversiones.

En su discurso, envió un saludo al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y expresó su satisfacción por esta nueva etapa de cooperación. “Es una ley de carácter económico que nos pone en una escala superior para las relaciones e inversiones, y el comercio con nuestra hermana República de Türkiye”, declaró Maduro.