El presidente argentino Javier Milei criticó duramente al socialismo en el inicio de su primera visita a España, la cual no incluye actividades oficiales con el gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Milei, que asistirá este domingo a un evento organizado por el partido de extrema derecha Vox, afirmó que “el cáncer de la humanidad es el socialismo, el enemigo es el socialismo”.

Asimismo, durante una charla sobre su libro "El camino del libertario", a la que asistió el líder de Vox, Santiago Abascal, sostuvo: "No dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno, que es el socialismo, nos gane".

“El socialismo es un fraude intelectual y un horror en términos humanos”, añadió.

Poco antes de las declaraciones del mandatario argentino, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno español, había calificado al gobierno de La Libertad Avanza como un “gobierno de odio”.

"No son muchos los generadores del odio, pero hacen un enorme ruido y lo inundan todo. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y el autoritarismo", destacó Díaz en un acto en el Ministerio de Trabajo, del que es titular.

Milei no se reunirá con el rey Felipe VI ni con Sánchez