Milei visita España: críticas al socialismo y respaldo al líder de Vox
Durante su visita a España, donde asistirá a un evento impulsado por el partido de extrema derecha Vox, afirmó que el socialismo es “satánico” y “cancerígeno”.
Javier Milei, presidente de Argentina, viajó a España para un evento impulsado por Vox y no tiene previsto reunirse con el presidente Pedro Sánchez. / Foto: AFP
18 de mayo de 2024

El presidente argentino Javier Milei criticó duramente al socialismo en el inicio de su primera visita a España, la cual no incluye actividades oficiales con el gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Milei, que asistirá este domingo a un evento organizado por el partido de extrema derecha Vox, afirmó que “el cáncer de la humanidad es el socialismo, el enemigo es el socialismo”.

Asimismo, durante una charla sobre su libro "El camino del libertario", a la que asistió el líder de Vox, Santiago Abascal, sostuvo: "No dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno, que es el socialismo, nos gane".

“El socialismo es un fraude intelectual y un horror en términos humanos”, añadió.

Poco antes de las declaraciones del mandatario argentino, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno español, había calificado al gobierno de La Libertad Avanza como un “gobierno de odio”.

"No son muchos los generadores del odio, pero hacen un enorme ruido y lo inundan todo. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y el autoritarismo", destacó Díaz en un acto en el Ministerio de Trabajo, del que es titular.

Milei no se reunirá con el rey Felipe VI ni con Sánchez

Recomendados

A pesar de que pasará tres días en España, Milei no tiene prevista ninguna reunión con el rey Felipe VI ni con el presidente Pedro Sánchez.

Además de la charla sobre su libro, la primera visita del libertario a este país desde que asumió la presidencia incluirá reuniones con empresarios.

Según la prensa española, este sábado su agenda incluye encuentros con altos directivos de los bancos Santander y BBVA, de Telefónica o de la aerolínea Iberia, entre otros. Luego, se espera que vuelva a encontrarse con Abascal en una audiencia privada.

Finalmente, el domingo asistirá a Europa Viva 24, un encuentro de líderes europeos de ultraderecha impulsado por el partido español Vox al que acudirán otras figuras de esta corriente y que ha dado lugar a la convocatoria de manifestaciones de protesta en Madrid durante el fin de semana.

El encuentro contará con intervenciones por video de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y de su homólogo húngaro, Viktor Orban.

La visita se produce apenas dos semanas después de un duro cruce de opiniones entre Argentina y España, que fue atenuándose por ambos lados, luego de que el ministro español de Transporte, Óscar Puente, sugiriera que Milei habría “ingerido sustancias”.

FUENTE:TRT Español y agencias
