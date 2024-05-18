El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este viernes a su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en un encuentro que tuvo como eje la migración y que culminó con una serie de acuerdos en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo económico que buscan atender sus causas estructurales.

Los mandatarios se reunieron en la ciudad mexicana de Tapachula, cerca de la frontera que comparten ambos países y por la cual anualmente transitan cientos de miles de migrantes sin documentos que buscan llegar a Estados Unidos.

En la reunión, López Obrador y Arévalo acordaron fortalecer la cooperación en materia de seguridad, así como en desarrollo de infraestructura aduanal y cooperación consular.

También ratificaron su compromiso de "atender las causas estructurales de la migración" y de colaborar en proyectos de apoyo a las comunidades expulsoras de migrantes.

Los gobiernos buscarán una cooperación "con perspectiva hemisférica y de derechos humanos, que incluya vías laborales, para promover una migración regular, segura, ordenada y circular", detallaron fuentes oficiales.