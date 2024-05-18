AMÉRICA LATINA
México y Guatemala prometen abordar "causas estructurales" de la migración
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acordaron cooperar en materia de migración, seguridad e infraestructura.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. / Foto: AFP
18 de mayo de 2024

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este viernes a su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en un encuentro que tuvo como eje la migración y que culminó con una serie de acuerdos en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo económico que buscan atender sus causas estructurales.

Los mandatarios se reunieron en la ciudad mexicana de Tapachula, cerca de la frontera que comparten ambos países y por la cual anualmente transitan cientos de miles de migrantes sin documentos que buscan llegar a Estados Unidos.

En la reunión, López Obrador y Arévalo acordaron fortalecer la cooperación en materia de seguridad, así como en desarrollo de infraestructura aduanal y cooperación consular.

También ratificaron su compromiso de "atender las causas estructurales de la migración" y de colaborar en proyectos de apoyo a las comunidades expulsoras de migrantes.

Los gobiernos buscarán una cooperación "con perspectiva hemisférica y de derechos humanos, que incluya vías laborales, para promover una migración regular, segura, ordenada y circular", detallaron fuentes oficiales.

Asimismo, los presidentes también acordaron “llevar a cabo acciones conjuntas e inmediatas” para mitigar la violencia de las bandas que sacuden la frontera.

Luego, en lo que se refiere a la promoción del comercio y la integración, los presidentes acordaron dar prioridad al desarrollo de la infraestructura de tres de ocho cruces fronterizos.

"Queremos una frontera que una a nuestros pueblos, al pueblo mexicano y al pueblo guatemalteco; una frontera que nos permita desarrollarnos y crecer juntos, con beneficio recíproco", aseguró el presidente de Guatemala.

El encuentro tiene lugar en medio del flujo migratorio récord en la frontera sur de México, que registró un récord de 782.176 migrantes irregulares en 2023, una subida anual del 77%. Mientras que, tan solo en el primer trimestre de 2024, la migración irregular interceptada por México creció cerca de un 200 % anual hasta casi 360.000.

FUENTE:TRT Español y agencias
