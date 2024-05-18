ORIENTE MEDIO
5 MIN DE LECTURA
La ONU reitera que la ayuda humanitaria en Gaza es insuficiente
Naciones Unidas afirmó que la ayuda humanitaria enviada a través del muelle construido por EE.UU. “no es suficiente” y reiteró la necesidad de abrir los cruces terrestres controlados por Israel.
La ONU reitera que la ayuda humanitaria en Gaza es insuficiente
Palestinos desplazados caminan por una calle devastada en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 18 de mayo de 2024. / Foto: AFP
18 de mayo de 2024

Un muelle artificial instalado por Estados Unidos comenzó a operar en Gaza este viernes con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a los palestinos del enclave asediado. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó que esta medida “no es suficiente” para paliar las necesidades de los millones de gazatíes desplazados y destacó la necesidad de abrir los cruces terrestres controlados por Israel.

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, fue consultado por la efectividad del muelle: "La cuestión fundamental es: ¿Seremos capaces de introducir suficiente ayuda para mantener a la gente con vida? Ya hemos dejado muy claro que, a menos que las cosas cambien radicalmente a mejor, la respuesta es que no (...) Necesitamos ver mejoras en muchas áreas distintas".

Asimismo, Haq aseguró que la ONU está "agradecida" a los países que hicieron posible establecer un “corredor marítimo”, un mecanismo que Naciones Unidas apoyará "siempre que respete la neutralidad e independencia de las operaciones humanitarias".

En este sentido, destacó que este corredor "no está pensado para reemplazar ningún cruce terrestre".

Los cruces terrestres continúan bloqueados por Israel

Autoridades de Gaza advirtieron este sábado que el cierre por parte de Israel de las puertas fronterizas de Rafah y Kerem Abu Salim traerá de nuevo el hambre a los millones de palestinos afectados por los ataques de Israel.

En un comunicado, aseguraron que “la pesadilla de la hambruna ha vuelto a amenazar a Gaza y las regiones del norte una vez más luego de que Israel comenzara a cerrar las puertas fronterizas de Rafah y Kerem Abu Salim”.

Asimismo, las autoridades piden a Israel que “retire sus soldados de la puerta fronteriza de Rafah” y a la comunidad internacional que “intervenga urgentemente antes de que sea demasiado tarde” para salvar a la gente de Gaza del hambre.

EE.UU. administra el muelle, mientras envía armas a Israel

Recomendados

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a la situación de Gaza tras confirmar la llegada de los primeros envíos de ayuda humanitaria mediante el recientemente inaugurado muelle humanitario multinacional.

“Permítanme ser claro: el pueblo palestino está sufriendo. La necesidad de aumentar la ayuda a los más vulnerables es urgente”, afirmó este sábado

Este primer cargamento se produce tras varios días de bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, donde la ONU alerta de riesgo de hambruna.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense informó esta semana al Congreso que va a entregar un paquete de armas valorado en 1.000 millones de dólares a Israel. El anuncio ocurre días después de que Biden amenazara con retener algunas armas ante la preocupación por un asalto a Rafah, ciudad en el sur de Gaza.

Los ataques de Israel no dan tregua en Rafah

Fuertes enfrentamientos y bombardeos sacudieron la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, poco después de que el ejército israelí anunciara que la primera ayuda humanitaria había ingresado al territorio asediado a través de un muelle construido por Estados Unidos.

Israel dijo que sus fuerzas aéreas "atacaron más de 70 objetivos" en toda Gaza durante las últimas 24 horas, mientras que las tropas terrestres "continúan operaciones precisas" en el este de Rafah.

El hospital kuwaití dijo que un ataque israelí nocturno mató a dos personas en un campo de desplazados en Rafah, y testigos informaron de intensos disparos y bombardeos en el sureste de la ciudad y de aviones bombardeando sus zonas orientales.

El Ministerio de Salud de Gaza reportó este sábado que 35.386 personas han muerto desde el 7 de octubre. En las últimas 24 horas fallecieron al menos 83 personas, según un comunicado del ministerio, que también indicó que 79.366 han resultado heridas en más de siete meses de ataques israelíes.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar