Un muelle artificial instalado por Estados Unidos comenzó a operar en Gaza este viernes con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a los palestinos del enclave asediado. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó que esta medida “no es suficiente” para paliar las necesidades de los millones de gazatíes desplazados y destacó la necesidad de abrir los cruces terrestres controlados por Israel.

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, fue consultado por la efectividad del muelle: "La cuestión fundamental es: ¿Seremos capaces de introducir suficiente ayuda para mantener a la gente con vida? Ya hemos dejado muy claro que, a menos que las cosas cambien radicalmente a mejor, la respuesta es que no (...) Necesitamos ver mejoras en muchas áreas distintas".

Asimismo, Haq aseguró que la ONU está "agradecida" a los países que hicieron posible establecer un “corredor marítimo”, un mecanismo que Naciones Unidas apoyará "siempre que respete la neutralidad e independencia de las operaciones humanitarias".

En este sentido, destacó que este corredor "no está pensado para reemplazar ningún cruce terrestre".

Los cruces terrestres continúan bloqueados por Israel

Autoridades de Gaza advirtieron este sábado que el cierre por parte de Israel de las puertas fronterizas de Rafah y Kerem Abu Salim traerá de nuevo el hambre a los millones de palestinos afectados por los ataques de Israel.

En un comunicado, aseguraron que “la pesadilla de la hambruna ha vuelto a amenazar a Gaza y las regiones del norte una vez más luego de que Israel comenzara a cerrar las puertas fronterizas de Rafah y Kerem Abu Salim”.

Asimismo, las autoridades piden a Israel que “retire sus soldados de la puerta fronteriza de Rafah” y a la comunidad internacional que “intervenga urgentemente antes de que sea demasiado tarde” para salvar a la gente de Gaza del hambre.

EE.UU. administra el muelle, mientras envía armas a Israel