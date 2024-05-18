Un muelle artificial instalado por Estados Unidos comenzó a operar en Gaza este viernes con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a los palestinos del enclave asediado. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó que esta medida “no es suficiente” para paliar las necesidades de los millones de gazatíes desplazados y destacó la necesidad de abrir los cruces terrestres controlados por Israel.
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, fue consultado por la efectividad del muelle: "La cuestión fundamental es: ¿Seremos capaces de introducir suficiente ayuda para mantener a la gente con vida? Ya hemos dejado muy claro que, a menos que las cosas cambien radicalmente a mejor, la respuesta es que no (...) Necesitamos ver mejoras en muchas áreas distintas".
Asimismo, Haq aseguró que la ONU está "agradecida" a los países que hicieron posible establecer un “corredor marítimo”, un mecanismo que Naciones Unidas apoyará "siempre que respete la neutralidad e independencia de las operaciones humanitarias".
En este sentido, destacó que este corredor "no está pensado para reemplazar ningún cruce terrestre".
Los cruces terrestres continúan bloqueados por Israel
Autoridades de Gaza advirtieron este sábado que el cierre por parte de Israel de las puertas fronterizas de Rafah y Kerem Abu Salim traerá de nuevo el hambre a los millones de palestinos afectados por los ataques de Israel.
En un comunicado, aseguraron que “la pesadilla de la hambruna ha vuelto a amenazar a Gaza y las regiones del norte una vez más luego de que Israel comenzara a cerrar las puertas fronterizas de Rafah y Kerem Abu Salim”.
Asimismo, las autoridades piden a Israel que “retire sus soldados de la puerta fronteriza de Rafah” y a la comunidad internacional que “intervenga urgentemente antes de que sea demasiado tarde” para salvar a la gente de Gaza del hambre.
EE.UU. administra el muelle, mientras envía armas a Israel
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a la situación de Gaza tras confirmar la llegada de los primeros envíos de ayuda humanitaria mediante el recientemente inaugurado muelle humanitario multinacional.
“Permítanme ser claro: el pueblo palestino está sufriendo. La necesidad de aumentar la ayuda a los más vulnerables es urgente”, afirmó este sábado
Este primer cargamento se produce tras varios días de bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, donde la ONU alerta de riesgo de hambruna.
Mientras tanto, el gobierno estadounidense informó esta semana al Congreso que va a entregar un paquete de armas valorado en 1.000 millones de dólares a Israel. El anuncio ocurre días después de que Biden amenazara con retener algunas armas ante la preocupación por un asalto a Rafah, ciudad en el sur de Gaza.
Los ataques de Israel no dan tregua en Rafah
Fuertes enfrentamientos y bombardeos sacudieron la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, poco después de que el ejército israelí anunciara que la primera ayuda humanitaria había ingresado al territorio asediado a través de un muelle construido por Estados Unidos.
Israel dijo que sus fuerzas aéreas "atacaron más de 70 objetivos" en toda Gaza durante las últimas 24 horas, mientras que las tropas terrestres "continúan operaciones precisas" en el este de Rafah.
El hospital kuwaití dijo que un ataque israelí nocturno mató a dos personas en un campo de desplazados en Rafah, y testigos informaron de intensos disparos y bombardeos en el sureste de la ciudad y de aviones bombardeando sus zonas orientales.
El Ministerio de Salud de Gaza reportó este sábado que 35.386 personas han muerto desde el 7 de octubre. En las últimas 24 horas fallecieron al menos 83 personas, según un comunicado del ministerio, que también indicó que 79.366 han resultado heridas en más de siete meses de ataques israelíes.