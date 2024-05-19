Miles de personas se han manifestado en varias ciudades de España este sábado contra el genocidio del pueblo palestino y para exigir que el Gobierno de Pedro Sánchez cese las relaciones comerciales, diplomáticas e institucionales con Israel.
Las protestas tuvieron su epicentro en la Plaza del Sol de Madrid, así como en Barcelona y Sevilla, en la quinta movilización nacional contra el genocidio en Gaza.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, prometió este sábado el reconocimiento oficial del Estado Palestino, pero los manifestantes consideran que no es suficiente y piden poner “fin a la complicidad” con Israel.
“No en mi nombre”: la consigna de los manifestantes en Plaza del Sol de Madrid
Al grito de "¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel", los manifestantes concentrados en la Plaza del Sol de Madrid reclaman que deben cesar de inmediato las relaciones comerciales con Israel.
El comunicado que se leyó en la concentración fue contundente: lo que la ciudadanía quiere es que España no sea cómplice de un genocidio.
Mientras tanto, la diplomacia debate el reconocimiento de Palestina y las presiones en las costas de la Península son cada vez más fuertes. El Ministerio de Exteriores ratificó el bloqueo de cualquier buque que transporte municiones a Israel y en Cartagena ya se ha impedido la salida de un cargamento de armas.
Por ello, el apoyo civil a la causa sigue siendo a día de hoy el camino más esperanzador hacia la libertad. Los representantes de Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), quienes convocaron la protesta, lo tienen claro y así lo compartían en la concentración: “La presión social funciona, nos debemos de unir para acabar con el genocidio en Palestina”.
Entre aplausos a los estudiantes acampados en las universidades, se invitó a la ciudadanía a participar en el “Boicot, Desinversión y Sanciones” de aquellas empresas que financian el apartheid, a acudir a las manifestaciones y a continuar con las presiones al Gobierno: “Por el fin de la Nakba, por el fin de la complicidad”.
Manifestaciones en Barcelona y Sevilla
Mientras tanto, en Barcelona unas 2.600 personas se unieron a la marcha organizada por la comunidad palestina de la región de Cataluña y entidades de la sociedad civil, según fuentes del ayuntamiento.
Los organizadores denunciaron con una acción simbólica la matanza de civiles en la ofensiva militar israelí: cientos de personas se tendieron en el suelo simulando que las habían matado.
Asimismo, unas 3.500 personas alzaron su voz en las calles de Sevilla para pedir el fin del genocidio, así como el cese del comercio de armas y las relaciones de España con Israel.