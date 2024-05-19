Miles de personas se han manifestado en varias ciudades de España este sábado contra el genocidio del pueblo palestino y para exigir que el Gobierno de Pedro Sánchez cese las relaciones comerciales, diplomáticas e institucionales con Israel.

Las protestas tuvieron su epicentro en la Plaza del Sol de Madrid, así como en Barcelona y Sevilla, en la quinta movilización nacional contra el genocidio en Gaza.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, prometió este sábado el reconocimiento oficial del Estado Palestino, pero los manifestantes consideran que no es suficiente y piden poner “fin a la complicidad” con Israel.

“No en mi nombre”: la consigna de los manifestantes en Plaza del Sol de Madrid

Al grito de "¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel", los manifestantes concentrados en la Plaza del Sol de Madrid reclaman que deben cesar de inmediato las relaciones comerciales con Israel.

El comunicado que se leyó en la concentración fue contundente: lo que la ciudadanía quiere es que España no sea cómplice de un genocidio.

Mientras tanto, la diplomacia debate el reconocimiento de Palestina y las presiones en las costas de la Península son cada vez más fuertes. El Ministerio de Exteriores ratificó el bloqueo de cualquier buque que transporte municiones a Israel y en Cartagena ya se ha impedido la salida de un cargamento de armas.