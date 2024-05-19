Türkiye celebra este domingo 19 de mayo el Día de la Conmemoración de Atatürk, de la Juventud y el Deporte, una fecha histórica en la cual se recuerda el comienzo de la Guerra de Independencia que abrió paso al surgimiento de la República de Türkiye.

Cuando Estambul, entonces la capital del Imperio Otomano, estaba bajo la ocupación de las fuerzas aliadas, Mustafa Kemal Ataturk fue nombrado Inspector General de los ejércitos otomanos en Anatolia. Sin embargo, decidió actuar en contra de las órdenes que le dieron las autoridades para iniciar el movimiento que abrió paso a la fundación de la Türkiye moderna.

El 19 de mayo de 1919, Ataturk llegó a la ciudad de Samsun, en las costas del Mar Negro. Desde allí dio inicio a la guerra que cuatro años después culminó con la declaración de la República de Türkiye.

Por estos motivos, Ataturk dio gran importancia al día de su llegada a Samsun, y se lo dedicó a la juventud de la nación turca.

Desde entonces, esta fecha se convirtió en una fiesta nacional en la que los jóvenes participan en actividades deportivas y culturales con ceremonias en todo el país.

El mensaje de Erdogan a la juventud