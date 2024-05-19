TÜRKİYE
Türkiye celebra el Día de Ataturk, la Juventud y el Deporte
Cada 19 mayo se conmemora el comienzo de la Guerra de Independencia, que abrió el camino para el surgimiento de la Türkiye moderna. El fundador de la República, Ataturk, dedicó este día a los jóvenes.
Jóvenes visitan Anitkabir, el mausoleo del fundador de la República de Türkiye, Mustafa Kemal Ataturk, para conmemorar el Día de Ataturk, la Juventud y el Deporte en Ankara. / Foto: AA
19 de mayo de 2024

Türkiye celebra este domingo 19 de mayo el Día de la Conmemoración de Atatürk, de la Juventud y el Deporte, una fecha histórica en la cual se recuerda el comienzo de la Guerra de Independencia que abrió paso al surgimiento de la República de Türkiye.

Cuando Estambul, entonces la capital del Imperio Otomano, estaba bajo la ocupación de las fuerzas aliadas, Mustafa Kemal Ataturk fue nombrado Inspector General de los ejércitos otomanos en Anatolia. Sin embargo, decidió actuar en contra de las órdenes que le dieron las autoridades para iniciar el movimiento que abrió paso a la fundación de la Türkiye moderna.

El 19 de mayo de 1919, Ataturk llegó a la ciudad de Samsun, en las costas del Mar Negro. Desde allí dio inicio a la guerra que cuatro años después culminó con la declaración de la República de Türkiye.

Por estos motivos, Ataturk dio gran importancia al día de su llegada a Samsun, y se lo dedicó a la juventud de la nación turca.

Desde entonces, esta fecha se convirtió en una fiesta nacional en la que los jóvenes participan en actividades deportivas y culturales con ceremonias en todo el país.

El mensaje de Erdogan a la juventud

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan envió un sentido mensaje a todos los jóvenes del país y destacó la importancia del "espíritu del 19 de mayo".

En su mensaje, el mandatario destacó el significado histórico de esta fecha, llamándola la "piedra fundamental" para la construcción de una Türkiye fuerte.

"Esta fecha representa la chispa de la independencia y las aspiraciones futuras encendidas desde todos los rincones de nuestra nación contra la ocupación enemiga. La lucha nacional que comenzó en Samsun se extendió por Anatolia, alcanzando puntos críticos en Amasya, Erzurum, Sivas y, en última instancia, Ankara", dijo.

"Nuestra lucha por el desarrollo, el crecimiento y el empoderamiento sólo puede continuar adoptando la esencia, los principios, los ideales y los objetivos del 19 de mayo", sostuvo.

Luego, instó a los jóvenes a defender este espíritu con determinación y unidad: "Nuestro progreso depende del espíritu del 19 de mayo. Los jóvenes del Nuevo Siglo de Türkiye deben proteger este legado con confianza y solidaridad".

Por su parte, el vicepresidente Cevdet Yilmaz también celebró el día expresando su gratitud a los héroes y mártires de Türkiye, y subrayó la importancia del 19 de mayo como símbolo de unidad y resiliencia nacional.

Además, el presidente del parlamento de Türkiye, Numan Kurtulmus, felicitó a la nación turca por el Día de Ataturk, de la Juventud y el Deporte, honrando a los héroes de la lucha por la independencia del país y enfatizando el papel crucial de la juventud en la configuración del futuro de Türkiye.

FUENTE:TRT Español
