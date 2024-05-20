El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este lunes que solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por las acciones perpetradas contra Gaza en los siete meses que lleva la ofensiva.

Khan aseguró que hay "motivos razonables" para creer que Netanyahu y Gallant deben enfrentar responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La solicitud de detención se realizó por crímenes como "someter a civiles a sufrir hambruna como método de guerra", "homicidio intencionado" y "exterminio y/o asesinato" en Gaza.

"Afirmamos que los crímenes contra la humanidad mencionados en las solicitudes forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en cumplimiento de la política de una organización. Según nuestras conclusiones, algunos de estos crímenes siguen cometiéndose", declaró Khan, en referencia a Netanyahu y Gallant.

En su petición, el fiscal detalló que ha recopilado entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de video, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, que “muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.

También subrayó que las solicitudes presentadas este lunes a los jueces son “resultado de una investigación independiente e imparcial” de su oficina.

“Guiados por nuestra obligación de investigar pruebas incriminatorias y exculpatorias por igual, mi oficina ha trabajado meticulosamente para separar afirmaciones de hechos y presentar conclusiones basadas en pruebas a la Sala de Cuestiones Preliminares”, aseguró.

El fiscal también dijo que han solicitado órdenes de arresto contra tres líderes de Hamás.

¿Podrían arrestar a Netanyahu y Gallant?

El fiscal debe solicitar las órdenes a un panel de tres jueces previo al juicio, el cual tarda dos meses en promedio en valorar las pruebas y determinar si el proceso puede continuar.