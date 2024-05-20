ORIENTE MEDIO
Fiscal de Corte Internacional pide arresto de Netanyahu por ataques en Gaza
El fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant.
El fiscal de la CPI pidió la captura del primer ministro israelí por crímenes de guerra y humanidad. / Foto: Reuters
20 de mayo de 2024

El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este lunes que solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por las acciones perpetradas contra Gaza en los siete meses que lleva la ofensiva.

Khan aseguró que hay "motivos razonables" para creer que Netanyahu y Gallant deben enfrentar responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La solicitud de detención se realizó por crímenes como "someter a civiles a sufrir hambruna como método de guerra", "homicidio intencionado" y "exterminio y/o asesinato" en Gaza.

"Afirmamos que los crímenes contra la humanidad mencionados en las solicitudes forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en cumplimiento de la política de una organización. Según nuestras conclusiones, algunos de estos crímenes siguen cometiéndose", declaró Khan, en referencia a Netanyahu y Gallant.

En su petición, el fiscal detalló que ha recopilado entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de video, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, que “muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.

También subrayó que las solicitudes presentadas este lunes a los jueces son “resultado de una investigación independiente e imparcial” de su oficina.

“Guiados por nuestra obligación de investigar pruebas incriminatorias y exculpatorias por igual, mi oficina ha trabajado meticulosamente para separar afirmaciones de hechos y presentar conclusiones basadas en pruebas a la Sala de Cuestiones Preliminares”, aseguró.

El fiscal también dijo que han solicitado órdenes de arresto contra tres líderes de Hamás.

¿Podrían arrestar a Netanyahu y Gallant?

El fiscal debe solicitar las órdenes a un panel de tres jueces previo al juicio, el cual tarda dos meses en promedio en valorar las pruebas y determinar si el proceso puede continuar.

Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional, por lo que incluso si se emiten las órdenes de arresto, Netanyahu y Gallant no enfrentan ningún riesgo inmediato de ser procesados.

Sin embargo, el anuncio de Khan agrava el aislamiento de Israel mientras sigue adelante con su agresión en Gaza, y la amenaza de arresto podría complicar los viajes al extranjero para los líderes israelíes.

La respuesta de Israel

El ministro del gabinete de guerra, Benny Gantz, tildó la petición de la Corte Penal Internacional contra los líderes de Israel de "crimen de proporciones históricas".

Gantz, exjefe del ejército, criticó duramente el anuncio de Khan y dijo que Israel lucha con “uno de los más estrictos” códigos morales y tiene una justicia sólida capaz de investigar sus propias acciones.

“El estado de Israel libra una de las guerras justas en la historia moderna tras una masacre reprochable que cometió el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre,” afirmó. “La posición del fiscal de pedir órdenes de arresto es en sí misma un crimen de proporciones históricas que se recordará durante generaciones”.

Israel continúa con su ofensiva en Gaza

Mientras tanto, Israel continúa sus ataques en Gaza. Debido a la ofensiva militar en Rafah, en el sur del enclave, más de 810.000 palestinos fueron desplazados, de acuerdo a información de la agencia para los refugiados palestinos de la ONU (UNRWA).

Desde el 7 de octubre, 35.562 personas han muerto como consecuencia de los ataques israelíes. En las últimas 24 horas fallecieron al menos 106 personas, según un comunicado del Ministerio de Salud de Gaza, que también anunció un balance de 79.652 heridos en más de siete meses de guerra.

FUENTE:TRT Español y agencias
