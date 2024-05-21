Las horas pasaban y pasaban sin ningún resultado. Los equipos de rescate intentaban localizar, sin descanso y en una carrera contra el tiempo, el lugar donde se había accidentado el helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, acompañado de el ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amirabdollahian, y otras siete personas. Pero la niebla lo dificultaba todo.

En medio de la emergencia, Türkiye se apresuró a dar un paso al frente y proporcionar asistencia a Irán en la búsqueda. Envió su vehículo aéreo no tripulado (UAV) llamado Akinci, uno de los mejores drones de su arsenal, y un helicóptero tipo Cougar equipado con capacidad de visión nocturna. Las operaciones continuaron.

Entonces, alrededor de las 03:00 a.m., según reportó la agencia de noticias Anadolu, el dron Akinci identificó una fuente de calor que se sospechó podrían de ser los restos del accidente.

Inmediatamente compartió sus coordenadas con las autoridades de Irán. Rápidamente, los funcionarios iraníes acudieron al lugar y confirmaron la muerte de todos los ocupantes, incluido el presidente Raisi.

“El dron más potente”

El logro del UAV Akinci, de fabricación turca, al localizar el lugar del accidente revela el importante progreso de Türkiye en la industria de defensa a lo largo de los años.

"La respuesta está en su fuerza como el dron más potente, equipado con motores turbohélice bimotor, lo que lo convierte en una herramienta altamente capaz para misiones como esta", explicó a TRT World Kadir Dogan, analista de tecnología de defensa de TAV.

Dogan también destacó el hecho de que Ankara haya participado en una operación de búsqueda tan delicada, significa que Türkiye es "el país de confianza".

Paso a paso: así logró el dron turco localizar el helicóptero

Akinci voló inicialmente a 6.096 metros (20.000 pies) a pesar de que quedó completamente cubierto de nubes, según explicó Dogan.

"Aunque la cámara infrarroja normalmente puede detectar fuentes de calor, se vio obstaculizada por las partículas de agua que formaban la niebla. No permitía el paso de los rayos infrarrojos. Al descender a 3.048 metros (10.000 pies), resultó mucho más fácil para la cámara de infrarrojos detectar la fuente de calor, con la cual el GPS se podía localizar y compartir con las autoridades".

Desarrollado y producido por Baykar en Türkiye, el Akinci regresó a casa después de ubicar con éxito los restos del helicóptero que transportaba al presidente iraní. El anuncio provino de Selcuk Bayraktar, presidente de la junta directiva de Baykar.

Dogan considera que Türkiye "sin duda cuenta con uno de los mejores vehículos aéreos no tripulados del mundo, si es que no está entre los tres primeros. Türkiye es el único país con esta capacidad y el único país al que se puede hacer tal solicitud".

También destacó que la nación posee "uno de los ejércitos más organizados de esta región e incluso del mundo, especialmente en términos de reconocimiento, inteligencia y vigilancia".