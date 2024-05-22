Desde antes de que comenzaran las campañas electorales en México, tanto políticos como autoridades afirmaron que el próximo 2 de junio el país vivirá el proceso electoral más grande de su historia y uno de los más significativos.

Ahora que la cuenta regresiva empezó, la nación de 130 millones de habitantes se prepara para elegir a su próximo presidente o presidenta, quien gobernará durante un período de seis años y que podría optar por mantener las políticas de la administración actual de Andrés Manuel López Obrador o por impulsar otras radicalmente distintas.

Sin embargo, más allá de eso ¿qué está en juego en estas elecciones? ¿Cuáles son las claves? Te dejamos todo lo que debes saber.

¿Qué cargos se votarán en la contienda electoral?

La jornada electoral se realizará en los 32 estados del país, que en total renovarán 20.708 cargos a nivel federal, estatal y municipal.

Además de la presidencia, se elegirán 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas, 1.802 presidencias municipales, 14.764 regidurías, 1.975 sindicaturas, 431 cargos auxiliares (concejales) y 1.098 diputados locales.

Debido a la magnitud de estos comicios el Instituto Nacional Electoral de México (INE) reportó que se requirió de una inversión de más de 10.444 millones de pesos (poco más de 606 millones de dólares).

¿Cuántos mexicanos van a votar?

Hasta el 27 de marzo, la autoridad electoral mexicana reportó que en la lista nominal había 98.409.061 personas, lo que representa 9 millones más que las registradas para las últimas elecciones generales que se realizaron en 2018.

De los casi 99 millones de mexicanos que podrán votar este año, 51.134.348 son mujeres, 47.274.608 son hombres y 105 se identificaron como no binarias.

Además, en los comicios de este año se registraron 675.127 mexicanos que viven en el extranjero, quienes podrán emitir su voto por internet, de manera presencial en uno de los 23 módulos habilitados por el INE en Estados Unidos, Canadá, España y Francia; o enviarlo por correo. En 2018, solo 181.256 personas se registraron para votar fuera del país.

¿Cuántas casillas, boletas y funcionarios habrá?

El domingo 2 de junio se instalarán en todo el país 170.003 casillas de votación y se imprimirán 317.094.216 boletas electorales.