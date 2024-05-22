Desde antes de que comenzaran las campañas electorales en México, tanto políticos como autoridades afirmaron que el próximo 2 de junio el país vivirá el proceso electoral más grande de su historia y uno de los más significativos.
Ahora que la cuenta regresiva empezó, la nación de 130 millones de habitantes se prepara para elegir a su próximo presidente o presidenta, quien gobernará durante un período de seis años y que podría optar por mantener las políticas de la administración actual de Andrés Manuel López Obrador o por impulsar otras radicalmente distintas.
Sin embargo, más allá de eso ¿qué está en juego en estas elecciones? ¿Cuáles son las claves? Te dejamos todo lo que debes saber.
¿Qué cargos se votarán en la contienda electoral?
La jornada electoral se realizará en los 32 estados del país, que en total renovarán 20.708 cargos a nivel federal, estatal y municipal.
Además de la presidencia, se elegirán 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas, 1.802 presidencias municipales, 14.764 regidurías, 1.975 sindicaturas, 431 cargos auxiliares (concejales) y 1.098 diputados locales.
Debido a la magnitud de estos comicios el Instituto Nacional Electoral de México (INE) reportó que se requirió de una inversión de más de 10.444 millones de pesos (poco más de 606 millones de dólares).
¿Cuántos mexicanos van a votar?
Hasta el 27 de marzo, la autoridad electoral mexicana reportó que en la lista nominal había 98.409.061 personas, lo que representa 9 millones más que las registradas para las últimas elecciones generales que se realizaron en 2018.
De los casi 99 millones de mexicanos que podrán votar este año, 51.134.348 son mujeres, 47.274.608 son hombres y 105 se identificaron como no binarias.
Además, en los comicios de este año se registraron 675.127 mexicanos que viven en el extranjero, quienes podrán emitir su voto por internet, de manera presencial en uno de los 23 módulos habilitados por el INE en Estados Unidos, Canadá, España y Francia; o enviarlo por correo. En 2018, solo 181.256 personas se registraron para votar fuera del país.
¿Cuántas casillas, boletas y funcionarios habrá?
El domingo 2 de junio se instalarán en todo el país 170.003 casillas de votación y se imprimirán 317.094.216 boletas electorales.
Además, para garantizar el eficaz desarrollo del proceso electoral, el INE contrató a 49.780 personas que fungirán como capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales.
¿Quiénes son los candidatos en las elecciones presidenciales?
Claudia Sheinbaum es exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que conforman la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. También tiene el respaldo del actual presidente López Obrador.
Por su parte, Xóchitl Gálvez es senadora con licencia por el Partido de Acción Nacional (PAN) hasta 2024 y es candidata a la presidencia de México por los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y PAN. Estas fuerzas políticas constituyen la Alianza “Fuerza y Corazón por México”.
Jorge Álvarez Máynez es exdiputado y se desempeñó como coordinador de precampaña de Samuel García, gobernador de de Nuevo León que aspiraba a la presidencia, pero que posteriormente declinó. Ahora es el candidato por el partido Movimiento Ciudadano (MC).
¿Por qué estas elecciones podrían llegar a ser históricas?
Primero, porque todo indica que en las próximas elecciones México votará a la primera presidenta de su historia. Encuestas realizadas desde el primero de marzo, cuando las campañas empezaron formalmente, confirman que los bloques con posibilidades de ganar son los de Sheinbaum y Gálvez.
Esto es relevante considerando que México sigue siendo un país que enfrenta una cultura machista. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de violencia machista y en promedio 10 mujeres son asesinadas diariamente.
El Inegi también señala que México ocupa el puesto 33 en el ranking mundial de paridad de género, que evalúa la participación de las mujeres en puestos de poder y toma de decisiones en comparación con los hombres. La llegada de una mujer a la presidencia podría cambiar esta dinámica.
Segundo, porque está podría llegar a ser la elección más violenta del país. De acuerdo con datos de Laboratorio Electoral, centro de investigación y análisis de las elecciones, hasta el 19 de abril, la contienda electoral ha dejado un saldo de 30 aspirantes asesinados. A esta cifra se suman 9 secuestros, 22 atentados, 75 amenazas y 24 asesinatos de personas relacionadas con el proceso electoral.
En el proceso de 2018 hubo 43 asesinatos relacionados con la violencia electoral, de los cuales 24 fueron de precandidatos o candidatos, en 2021 se dieron 88 asesinatos, de los cuales 30 correspondieron a precandidaturas o candidaturas.
Los registros de Laboratorio Electoral establecen que el incremento de casos que se dio durante los primeros tres meses del año fue del 150%.
El 23 de abril, el presidente mexicano López Obrador dijo en su conferencia matutina, que 360 candidatos que participan en el actual proceso electoral contaban con protección.