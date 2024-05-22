Raphael Brandao mira con orgullo los granos que salen de su tostador: su café de alta gama lo produjeron agricultores afrodescendientes en Brasil, un país donde este cultivo sigue asociado al sufrimiento de la esclavitud.

Al abastecerse únicamente de fincas pertenecientes a afrodescendientes, el joven brasileño quiere "revertir la lógica" según la cual las personas negras como él se limitan a ser "mano de obra barata".

"Estoy tratando de hacer una reparación histórica a mi manera. El café es un producto originario de África, y Brasil se convirtió en el primer productor mundial gracias al trabajo de los esclavos negros", dijo Brandrao, de de 31 años, a la agencia noticias AFP.

En su taller de tostado artesanal en Nova Iguaçu, un suburbio popular de Rio de Janeiro, da el toque final a los productos de su marca Café di Preto, lanzada en 2020. Su logo es un puño negro levantado blandiendo una rama de café.

Brasil fue el último país de América en abolir la esclavitud, en 1888, y las desigualdades siguen siendo muy fuertes en esta tierra donde más de la mitad de los habitantes se identifica como negro (preto, en portugués) o mestizo.

Con el objetivo de desmontar "el cliché de que los negros no son capaces de producir calidad", este microempresario sólo produce "Café de especialidad", una prestigiosa denominación controlada.

"Al principio tuve dificultades para encontrar proveedores negros", dice, ya que la abrumadora mayoría de las plantaciones de café en Brasil son propiedad de familias blancas.

"Se trata de explotaciones mucho más grandes, encabezadas por herederos de una familia que posee plantaciones desde hace cinco generaciones. Mis proveedores negros son la primera generación que produce en sus propias tierras, a menudo sólo unas pocas hectáreas", señala Brandao.

Con más de 18.000 seguidores en Instagram, le apuesta todo a las redes sociales. Y más de una vez ha tenido que defender su cruzada.

"A veces me preguntan: '¿Y si fuera lo contrario, si las tostadoras dirigidas por blancos compraran café exclusivamente a agricultores blancos?' ¿Pero no es eso lo que sucede en la mayoría de los casos?", rebate.

Brandao forma parte del popular movimiento de "Negocios Negros", que promueve el comercio entre personas negras como herramienta para el progreso social.