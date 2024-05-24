Una semana después de la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, una investigación preliminar reveló que el helicóptero que lo transportaba al momento del accidente no tenía rastros de disparos o daños similares.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes publicó el informe este jueves, tras recopilar y evaluar información técnica y general sobre el accidente donde perdieron la vida el expresidente, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, y su delegación.

Según la investigación preliminar, el helicóptero continuó su ruta predeterminada sin alterar su trayectoria de vuelo. El piloto se comunicó aproximadamente un minuto y medio antes del accidente con los pilotos de los otros dos helicópteros que viajaban junto a él

Relacionado ¿Quién gobernará Irán tras la muerte de Raisi en accidente de helicóptero?

Asimismo, detalla que no se encontraron rastros de disparos o daños similares en las partes restantes del helicóptero y que este se incendió después del accidente.

Por otro lado, el informe afirma que no se halló evidencia sospechosa en las comunicaciones de la torre de control con la tripulación de vuelo.

Los resultados finales de la investigación se compartirán una vez que ésta se complete, ya que algunos datos requieren más tiempo para su evaluación, según informó la agencia oficial de noticias iraní IRNA.