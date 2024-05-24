Una semana después de la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, una investigación preliminar reveló que el helicóptero que lo transportaba al momento del accidente no tenía rastros de disparos o daños similares.
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes publicó el informe este jueves, tras recopilar y evaluar información técnica y general sobre el accidente donde perdieron la vida el expresidente, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, y su delegación.
Según la investigación preliminar, el helicóptero continuó su ruta predeterminada sin alterar su trayectoria de vuelo. El piloto se comunicó aproximadamente un minuto y medio antes del accidente con los pilotos de los otros dos helicópteros que viajaban junto a él
Asimismo, detalla que no se encontraron rastros de disparos o daños similares en las partes restantes del helicóptero y que este se incendió después del accidente.
Por otro lado, el informe afirma que no se halló evidencia sospechosa en las comunicaciones de la torre de control con la tripulación de vuelo.
Los resultados finales de la investigación se compartirán una vez que ésta se complete, ya que algunos datos requieren más tiempo para su evaluación, según informó la agencia oficial de noticias iraní IRNA.
El accidente
El pasado jueves 19 de mayo, el entonces presidente Raisi asistió a la ceremonia de inauguración de una presa en la frontera entre Irán y Azerbaiyán. Al regresar, el helicóptero en el que viajaba con el ministro de Asuntos Exteriores, Amir Abdollahian, y algunos funcionarios, se estrelló en una zona montañosa.
El terreno accidentado, el clima frío y la niebla en la zona prolongaron las operaciones de búsqueda y rescate y recién por la mañana se llegó al lugar del accidente.
A petición de Irán, Türkiye asignó un vehículo aéreo no tripulado (UAV) AKINCI para actividades de búsqueda y rescate. Las coordenadas de los restos del helicóptero detectados por el UAV turco fueron compartidas con las autoridades iraníes. Los equipos iraníes llegaron al lugar y no reportaron supervivientes.
Raisi fue enterrado el jueves, tras varios días de ritos funerarios a los que asistieron multitudes de iraníes.
Cientos de miles marcharon en su ciudad natal, Mashhad, el jueves para despedir al presidente antes de su entierro, luego de procesiones en las ciudades de Tabriz, Qom, Teherán y Birjand.
El Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dirigió el miércoles las oraciones en una ceremonia en memoria de Raisi y de los funcionarios fallecidos.