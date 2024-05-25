La Fiscalía de Colombia acusó al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) de soborno a testigos y fraude, en el primer juicio penal contra un exmandatario en la historia del país.

A Uribe se le acusa de "ofrecer dinero en efectivo u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad", en un caso que lo vincula con grupos paramilitares, según un escrito del fiscal Gilberto Villarreal, quien presentó cargos por soborno, soborno a testigos y fraude.

En la reanudación de una audiencia virtual que empezó la semana pasada, el exmandatario insistió en su inocencia y solicitó que el caso sea anulado.

"No tomé nunca iniciativa de buscar testigos. Pretendí defender mi reputación", argumentó Uribe, quien podría llegar a enfrentar una pena de entre seis y 12 años.

La jueza Sandra Heredia negó la solicitud de anular el caso, y reconoció como posibles víctimas a un senador, a la exesposa de un paramilitar que relacionó a Uribe con estos grupos armados y a dos exfiscales.

Considerado como uno de los políticos más influyentes en Colombia, Uribe manifestó que siente "un impacto en el alma" al ser el primer expresidente que tiene que defenderse ante la justicia.

También aseguró ser víctima de un complot urdido por jueces y "opositores" que usaron "interceptaciones (telefónicas) ilegales" para obtener pruebas en su contra.

El caso que enfrenta Uribe