Se espera que las empresas emergentes turcas de inteligencia artificial (IA) crezcan rápidamente en el país, donde ya se cuentan más de 700, según destacó el vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, este jueves.

En su intervención en la Cumbre AI Tomorrow, que organizó la Asociación de Políticas de Inteligencia Artificial (AIPA), Yilmaz señaló que la IA tiene avances innovadores todos los días, a un ritmo que no se puede comparar con ningún otro cambio en la historia, pues su impacto transformador ya es evidente en muchos ámbitos de la vida.

Yilmaz citó un estudio que señala que se espera que la contribución de la inteligencia artificial a la economía global alcance aproximadamente 15,7 billones de dólares para 2030, de los cuales 6,6 billones de dólares provendrán de la productividad y 9,1 billones de dólares del consumo.

También subrayó que se espera que el producto nacional bruto mundial aumente un 14% en 2030 con la inteligencia artificial, y se espera que esta contribuya a la economía global más que China e India, lo que llevará a que el 40% de los empleos en todo el mundo resulten afectados, según otro estudio.

Yilmaz también destacó la importancia de políticas sólidas de IA para garantizar la seguridad.