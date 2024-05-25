Se espera que las empresas emergentes turcas de inteligencia artificial (IA) crezcan rápidamente en el país, donde ya se cuentan más de 700, según destacó el vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, este jueves.
En su intervención en la Cumbre AI Tomorrow, que organizó la Asociación de Políticas de Inteligencia Artificial (AIPA), Yilmaz señaló que la IA tiene avances innovadores todos los días, a un ritmo que no se puede comparar con ningún otro cambio en la historia, pues su impacto transformador ya es evidente en muchos ámbitos de la vida.
Yilmaz citó un estudio que señala que se espera que la contribución de la inteligencia artificial a la economía global alcance aproximadamente 15,7 billones de dólares para 2030, de los cuales 6,6 billones de dólares provendrán de la productividad y 9,1 billones de dólares del consumo.
También subrayó que se espera que el producto nacional bruto mundial aumente un 14% en 2030 con la inteligencia artificial, y se espera que esta contribuya a la economía global más que China e India, lo que llevará a que el 40% de los empleos en todo el mundo resulten afectados, según otro estudio.
Yilmaz también destacó la importancia de políticas sólidas de IA para garantizar la seguridad.
“La naturaleza basada en los datos que tiene la inteligencia atrificial requiere que se produzcan datos de calidad y que se compartan dentro del ecosistema relevante, lo que genera desafíos para proteger la privacidad de los datos, garantizar la ciberseguridad y observar la ética en el procesamiento de datos", explicó.
Yilmaz dijo que en Türkiye ya hay más de 40 programas de maestría y doctorado enfocados en la IA, así como centros de investigación de este tema y de robótica en más de 30 universidades, con 71 nuevos títulos asociados y programas de pregrado planeados en el próximo período. Todo en medio del esfuerzo por adaptar y acercar a los jóvenes a la inteligencia artificial, un objetivo que se considera importante.
En esa línea destacó que el Ministerio de Educación Nacional ya actualizó el plan de estudios en todas las etapas de la educación pública para incluir temas de IA, mientras trabajaba para abrir talleres de este tema en las 81 provincias de Türkiye.
También mencionó un proyecto dirigido a los jóvenes que impulsa la Oficina de Transformación Digital de Türkiye y cuyo objetivo es reunir clubes universitarios relacionados con la IA bajo una misma iniciativa para trabajar en conjunto.
Yilmaz añadió que el ministerio concede gran importancia a los avances en inteligencia artificial, pues se reúne a estudiantes, el sector privado y el mundo académico para realizar estudios centrados en la IA con iniciativas lanzadas por el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Türkiye (TUBITAK).