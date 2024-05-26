¿Quiere de verdad Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México que lidera las encuestas, hacer que la circuncisión sea obligatoria? ¿También planea cerrar una venerada iglesia católica? No, todo forma parte de una guerra de desinformación en pleno proceso electoral.

Ella no es la única. Algunos usuarios de internet, a través de videos antiguos o de imágenes sacadas de contexto, han acusado repetidamente a la candidata opositora Xóchitl Gálvez de querer eliminar los programas sociales del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum, nieta de inmigrantes judíos, ha enfrentado en la carrera electoral rumores infundados de que quiere hacer obligatoria la circuncisión y de que pretende convertir la Basílica de Guadalupe en un museo.

La desinformación de este tipo genera confusión entre los electores, al punto que socava su confianza en los candidatos y desalienta el voto, explicó Felipe López Veneroni, analista político y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El discurso de odio crea "una narrativa completamente irracional y emotiva, motivada más por el miedo que por la claridad de las propuestas", afirmó.

Los falsos rumores reafirman "prejuicios que muchas personas ya tienen: creen lo que quieren creer", subrayó Veneroni.

“Excluir y disuadir”

Tanto a Gálvez como a Sheinbaum —que compiten por convertirse en la primera mujer presidenta de México— las han acusado en internet de haber mentido sobre sus títulos universitarios.

Tales ataques las presentan "como débiles, incompetentes o incapaces de liderar", destacó Frine Salguero, directora ejecutiva del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, un centro de capacitación para mujeres en la Ciudad de México.