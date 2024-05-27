Una tragedia climática sepultó a un pueblo entero en Papúa Nueva Guinea: las autoridades estiman que más de 2.000 personas quedaron bajo el enorme deslizamiento de tierra que afectó la aldea de Yambali. Ahora la atención vuelve a centrarse sobre la crisis climatica, cuyos devastadores efectos se extienden por todo el planeta y recientemente han afectado a miles de personas en Brasil y México.

La aldea en Papúa Nueva Guinea quedó arrasada casi por completo cuando parte del monte Mongalo colapsó la mañana del viernes, sepultando numerosas casas y las personas que dormían en su interior.

Ahora, la situación sigue inestable ya que el deslizamiento de tierras avanza lentamente, poniendo en peligro tanto a los rescatistas como a los posibles sobrevivientes.

Más fenómenos extremos por el cambio climático

Papúa Nueva Guinea, país insular de aproximadamente 11 millones de habitantes en el Océano Pacífico, suele experimentar fuertes lluvias. Estas generan una mayor erosión, inundaciones y mareas más altas, lo cual aumenta la posibilidad de que se produzcan peligrosos desprendimientos de rocas. Sin embargo, este año las lluvias y las inundaciones han sido especialmente intensas.

De acuerdo a los expertos, además de las condiciones geológicas, a dichos fenómenos meteorológicos también los influye la perturbación humana del ecosistema, principalmente la deforestación. Sumada al cambio climático, hace que estas situaciones extremas sean más probables, además de contribuir a mayores mareas reales a medida que aumentan los niveles del mar en todo el mundo.

Asimismo, según informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la ONU, durante los últimos 50 años el aumento del crecimiento demográfico y el incremento del uso de los ecosistemas naturales están intensificando la exposición del país a eventos extremos como peligros naturales como ciclones, sequías, terremotos y tsunamis.

El estudio explica que ese país ya ha sido golpeado por fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, como los provocados por El Niño en 1997 y 1998, y se pronostican nuevos cambios en las temperaturas y aumento del nivel del mar en los próximos 100 años.

Todo esto desatará inundaciones en zonas bajas del interior y costeras, incluidas las islas de los atolones, blanqueamiento y pérdida de defensas costeras, añade.

La crisis climática golpea a México