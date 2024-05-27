CLIMA
6 MIN DE LECTURA
Alud deja 2.000 sepultados en Papúa Nueva Guinea: rol de crisis climática
Las tragedias por fenómenos meteorológicos han afectado a varios lugares del mundo:  de los deslizamientos en Papúa Nueva Guinea, a una inusual tormenta en México y en las inundaciones en Brasil.
Alud deja 2.000 sepultados en Papúa Nueva Guinea: rol de crisis climática
Según informes de la ONU, los muertos en Papúa Nueva Guinea superan los 2.000. / Foto: AP
27 de mayo de 2024

Una tragedia climática sepultó a un pueblo entero en Papúa Nueva Guinea: las autoridades estiman que más de 2.000 personas quedaron bajo el enorme deslizamiento de tierra que afectó la aldea de Yambali. Ahora la atención vuelve a centrarse sobre la crisis climatica, cuyos devastadores efectos se extienden por todo el planeta y recientemente han afectado a miles de personas en Brasil y México.

La aldea en Papúa Nueva Guinea quedó arrasada casi por completo cuando parte del monte Mongalo colapsó la mañana del viernes, sepultando numerosas casas y las personas que dormían en su interior.

Ahora, la situación sigue inestable ya que el deslizamiento de tierras avanza lentamente, poniendo en peligro tanto a los rescatistas como a los posibles sobrevivientes.

Más fenómenos extremos por el cambio climático

Papúa Nueva Guinea, país insular de aproximadamente 11 millones de habitantes en el Océano Pacífico, suele experimentar fuertes lluvias. Estas generan una mayor erosión, inundaciones y mareas más altas, lo cual aumenta la posibilidad de que se produzcan peligrosos desprendimientos de rocas. Sin embargo, este año las lluvias y las inundaciones han sido especialmente intensas.

De acuerdo a los expertos, además de las condiciones geológicas, a dichos fenómenos meteorológicos también los influye la perturbación humana del ecosistema, principalmente la deforestación. Sumada al cambio climático, hace que estas situaciones extremas sean más probables, además de contribuir a mayores mareas reales a medida que aumentan los niveles del mar en todo el mundo.

Asimismo, según informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la ONU, durante los últimos 50 años el aumento del crecimiento demográfico y el incremento del uso de los ecosistemas naturales están intensificando la exposición del país a eventos extremos como peligros naturales como ciclones, sequías, terremotos y tsunamis.

El estudio explica que ese país ya ha sido golpeado por fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, como los provocados por El Niño en 1997 y 1998, y se pronostican nuevos cambios en las temperaturas y aumento del nivel del mar en los próximos 100 años.

Todo esto desatará inundaciones en zonas bajas del interior y costeras, incluidas las islas de los atolones, blanqueamiento y pérdida de defensas costeras, añade.

La crisis climática golpea a México

Recomendados

De manera simultánea a la tragedia de Papúa Nueva Guinea, el cambio climático también se hizo sentir en México. Al menos una decena de ciudades de ese país han batido récords de altas temperaturas en los últimos días, en una apremiante ola de calor que ha causado al menos 48 muertes por insolación y deshidratación en dos meses, según la Secretaría de Salud.

Puebla, situada a unos 120 kilómetros de la capital mexicana, ha experimentado altas temperaturas de hasta 5 grados centígrados por encima de lo acostumbrado, que suele ser entre 9° y 25° en mayo. Pero durante la tarde de este viernes, de un momento a otro, el cielo se llenó de nubes y cayó una granizada que duró unos 30 minutos y causó destrozos, inundaciones, caída de árboles y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Árboles, anuncios y más techos de lámina cayeron por el impacto de la tormenta, que se acumuló en una capa de hielo de más de un metro en algunos sitios, informó el departamento de Protección Civil local.

La ola de calor se produce en medio de una grave sequía a nivel nacional que ha llevado a que empeore la crisis del agua en gran parte de México.

Las inundaciones en Brasil, otro fenómeno meteorológico extremo

A su vez, en Brasil, unas inusuales inundaciones causaron una gran devastación en el estado sureño de Rio Grande do Sul, que dejaron aproximadamente 70.000 desplazados y millones de damnificados.

La “combinación desastrosa” que supone el cambio climático y el fenómeno meteorológico El Niño favoreció las lluvias devastadoras en la región, según expertos.

Esta región siempre ha sido un punto de encuentro entre masas de aire tropicales y polares. Sin embargo, estas interacciones se intensificaron en las últimas décadas, ya que el aumento de la temperatura de las aguas del Pacífico hace que la atmósfera sea más inestable y propicia las tormentas, de acuerdo al especialista en climatología brasileño, Francisco Eliseu Aquino.

Y añade que en los últimos años “hemos vivido periodos de lluvias extremas, pero también de gran sequía. Los eventos extremos son más frecuentes y más intensos”.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En plena batalla contra los mortales incendios, España vivió la ola de calor más intensa en el país
Cumbre en Bogotá: ocho países amazónicos acuerdan frenar la deforestación y la crisis climática
Temperaturas extremas e incendios activos desatan alarma en España, Francia y Portugal
Türkiye lidera su quinta expedición científica al Ártico con colaboradores de Argentina y Ecuador
Alerta en Latinoamérica por riesgo de tsunami tras terremoto de 8,8 en Rusia
Türkiye logra controlar sus 55 incendios forestales, mientras siguen las operaciones de enfriamiento
Türkiye combate incendios forestales mortales, mientras el calor extremo agrava la crisis en Europa
La tragedia de las inundaciones en Texas dejó al descubierto un desastre en el sistema de vivienda
Por Sadiq S Bhat
¿Por qué las inundaciones en Texas han sido tan devastadoras y la tragedia continúa?
Devastadoras inundaciones en Texas dejan 51 muertos y una veintena de menores sin rastro
Pequeños errores humanos, grandes incendios forestales: las 7 causas más comunes
Türkiye enfrenta un verano incendiario: desde el 1 de junio se han registrado 1.516 focos forestales
Türkiye activa una respuesta masiva para enfrentar el aumento de incendios forestales
¿La transición energética en América Latina refleja una nueva forma de extractivismo?
Por Alfonso Insuasty Rodríguez
Esta ingeniera chilena usa residuos de cosechas y crea un carbón que recupera la tierra
Por Abdul Wakil Cicco
¿Qué está pasando en Costa Rica con el volcán Poás? Erupciones y alertas