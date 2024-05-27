En medio de la tragedia y los bombardeos sin cesar que caen sobre Gaza, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), que se dedica a vigilar la seguridad de periodistas, anunció que presentó la tercera denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los periodistas asesinados o heridos en Gaza.

RSF pidió que los fiscales del tribunal investiguen presuntos crímenes de guerra cometidos por el Ejército de Israel contra al menos nueve reporteros palestinos desde el 15 de diciembre. Previamente, la corte había informado en enero que investigaba posibles crímenes contra periodistas desde que Tel Aviv lanzó su ofensiva en Gaza el pasado 7 de octubre, en la que han muerto más de 100 reporteros.

Según RSF, hay "motivos razonables para pensar que algunos de estos periodistas fueron asesinados deliberadamente y que los demás fueron víctimas de ataques deliberados de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel, por sus siglas en inglés) contra civiles".

En concreto, esta tercera denuncia concierne a ocho periodistas palestinos muertos entre el 20 de diciembre de 2023 y el 20 de mayo de 2024, y a otro que resultó herido.

"Todos los periodistas afectados fueron asesinados (o heridos) en el ejercicio de su profesión", señaló RSF en un comunicado.

Antoine Bernard, director de incidencia y asistencia de RSF, recalcó que "quienes matan periodistas están atacando el derecho del público a la información, que es incluso más esencial en tiempos de conflicto".