Reporteros sin Fronteras presenta denuncia por periodistas muertos en Gaza
Esta es la tercera denuncia que la organización Reporteros sin Fronteras presenta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los periodistas asesinados o heridos en Gaza.
Un casco de prensa sobre la tumba de Hamza Dahdouh, un periodista palestino que trabajó para Al Jazeera y murió en un ataque aéreo israelí en Rafah en enero de 2024. Foto: Archivo Getty Images. / Getty Images
27 de mayo de 2024

En medio de la tragedia y los bombardeos sin cesar que caen sobre Gaza, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), que se dedica a vigilar la seguridad de periodistas, anunció que presentó la tercera denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los periodistas asesinados o heridos en Gaza.

RSF pidió que los fiscales del tribunal investiguen presuntos crímenes de guerra cometidos por el Ejército de Israel contra al menos nueve reporteros palestinos desde el 15 de diciembre. Previamente, la corte había informado en enero que investigaba posibles crímenes contra periodistas desde que Tel Aviv lanzó su ofensiva en Gaza el pasado 7 de octubre, en la que han muerto más de 100 reporteros.

Según RSF, hay "motivos razonables para pensar que algunos de estos periodistas fueron asesinados deliberadamente y que los demás fueron víctimas de ataques deliberados de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel, por sus siglas en inglés) contra civiles".

En concreto, esta tercera denuncia concierne a ocho periodistas palestinos muertos entre el 20 de diciembre de 2023 y el 20 de mayo de 2024, y a otro que resultó herido.

"Todos los periodistas afectados fueron asesinados (o heridos) en el ejercicio de su profesión", señaló RSF en un comunicado.

Antoine Bernard, director de incidencia y asistencia de RSF, recalcó que "quienes matan periodistas están atacando el derecho del público a la información, que es incluso más esencial en tiempos de conflicto".

A esto se suma la alerta dada por el Comité para la Protección de Periodistas sobre cómo los más de siete meses que lleva la ofensiva de Israel en Gaza ha sido el “período más letal para los periodistas” desde que el organismo comenzó a recopilar datos en 1992. Según sus registros, al menos 107 reporteros y trabajadores de los medios han muerto en el asediado enclave desde el 7 de octubre.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó la semana pasada al tribunal que emita órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. También pidió órdenes de detención para tres líderes de Hamás.

La denuncia de RSF incluye el caso de dos periodistas palestinos muertos en enero mientras trabajaban para la cadena Al Jazeera.

Hamza Wael Dahdouh y Mustafa Thuria, que también era colaborador de video de la agencia AFP y otras organizaciones de noticias, murieron cuando "se dirigían a realizar su trabajo" para el canal en Gaza, precisó la cadena.

El ejército israelí declaró a la AFP en aquel momento que había "abatido a un terrorista que operaba un avión que presentaba una amenaza para las tropas" israelíes.

Agregó además que tenía "conocimiento de informaciones de que durante el ataque, otros dos sospechosos que iban en el mismo vehículo que el terrorista también fueron alcanzados".

FUENTE:TRT Español y agencias
Por Baba Umar