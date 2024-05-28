España, Irlanda y Noruega reconocieron oficialmente a Palestina como Estado este martes, desafiando la férrea oposición de Israel que desde un principio rechazó la medida.

Este reconocimiento es una "necesidad" para "lograr la paz" entre israelíes y palestinos, además de ser "una cuestión de justicia histórica" para el pueblo de Palestina, defendió el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en una breve declaración horas antes de que se anunciara la medida formal. Un consejo de ministros aprobó el decreto que le daba vía libre al reconocimiento, indicó la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría.

El mandatario español precisó que el reconocimiento incluye a Gaza y Cisjordania, unificados bajo la Autoridad Nacional Palestina y con Jerusalén Este como capital.

También dijo que esta decisión no se adopta "contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo (...) con el que queremos tener la mejor relación posible", indicó Sánchez. Previamente, Israel había acusado a Sánchez de ser "cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío".

La medida se coordinó en conjunto con Irlanda y Noruega. El gobierno irlandés oficializó el reconocimiento de Palestina "como un Estado soberano e independiente" minutos después de España, y anunció que establecerá relaciones diplomáticas plenas entre Dublín y Ramala.

Por su parte, Noruega había entregado el domingo una nota verbal al primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, para anunciarle que la decisión entraría en vigor este martes.

"Una respuesta coordinada"

Los tres países señalaron que darán una respuesta "coordinada" y "firme" a los "ataques" que han recibido de Israel por haber tomado la decisión de reconocer a Palestina como Estado, anunció el ministro de España de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Albares dijo en rueda de prensa que acordó con sus homólogos de Irlanda y Noruega "dar una respuesta coordinada, serena y firme" a los "ataques" que los tres países están recibiendo por parte de Israel, que considera que su decisión es una "recompensa al terrorismo" de Hamás.

¿Por qué es importante reconocer a Palestina como Estado?

Este gesto de los tres países es importante porque genera presión entre la comunidad internacional y refleja la creciente pérdida de apoyo a Israel.

Con esta medida, de alto significado simbólico, buscan que otros estados los imiten. Además, al lograr el reconocimiento de tres países, el Estado de Palestina ya será aceptado por 145 países de los 193 estados miembros de la ONU.

Sin embargo, en la Unión Europea hasta ahora solo ocho países lo reconocían. De hecho, grandes potencias como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia o Japón no han dado este paso. Lo que, a su vez, significa que tres de los cinco países con derecho a veto se niegan a reconocerlo.

En este sentido, Estados Unidos ha vetado ya tres resoluciones de alto al fuego en Gaza y ha impedido el reconocimiento de Palestina.