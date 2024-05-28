España, Irlanda y Noruega reconocieron oficialmente a Palestina como Estado este martes, desafiando la férrea oposición de Israel que desde un principio rechazó la medida.
Este reconocimiento es una "necesidad" para "lograr la paz" entre israelíes y palestinos, además de ser "una cuestión de justicia histórica" para el pueblo de Palestina, defendió el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en una breve declaración horas antes de que se anunciara la medida formal. Un consejo de ministros aprobó el decreto que le daba vía libre al reconocimiento, indicó la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría.
El mandatario español precisó que el reconocimiento incluye a Gaza y Cisjordania, unificados bajo la Autoridad Nacional Palestina y con Jerusalén Este como capital.
También dijo que esta decisión no se adopta "contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo (...) con el que queremos tener la mejor relación posible", indicó Sánchez. Previamente, Israel había acusado a Sánchez de ser "cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío".
La medida se coordinó en conjunto con Irlanda y Noruega. El gobierno irlandés oficializó el reconocimiento de Palestina "como un Estado soberano e independiente" minutos después de España, y anunció que establecerá relaciones diplomáticas plenas entre Dublín y Ramala.
Por su parte, Noruega había entregado el domingo una nota verbal al primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, para anunciarle que la decisión entraría en vigor este martes.
"Una respuesta coordinada"
Los tres países señalaron que darán una respuesta "coordinada" y "firme" a los "ataques" que han recibido de Israel por haber tomado la decisión de reconocer a Palestina como Estado, anunció el ministro de España de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Albares dijo en rueda de prensa que acordó con sus homólogos de Irlanda y Noruega "dar una respuesta coordinada, serena y firme" a los "ataques" que los tres países están recibiendo por parte de Israel, que considera que su decisión es una "recompensa al terrorismo" de Hamás.
¿Por qué es importante reconocer a Palestina como Estado?
Este gesto de los tres países es importante porque genera presión entre la comunidad internacional y refleja la creciente pérdida de apoyo a Israel.
Con esta medida, de alto significado simbólico, buscan que otros estados los imiten. Además, al lograr el reconocimiento de tres países, el Estado de Palestina ya será aceptado por 145 países de los 193 estados miembros de la ONU.
Sin embargo, en la Unión Europea hasta ahora solo ocho países lo reconocían. De hecho, grandes potencias como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia o Japón no han dado este paso. Lo que, a su vez, significa que tres de los cinco países con derecho a veto se niegan a reconocerlo.
En este sentido, Estados Unidos ha vetado ya tres resoluciones de alto al fuego en Gaza y ha impedido el reconocimiento de Palestina.
Por lo tanto, la decisión de España, Irlanda y Noruega cobra aún mayor relevancia pues los dos primeros son miembros de la Unión Europea (UE).
La UE es un socio vital de Israel. De ahí que la presión ejercida ahora podría llevar a romper algunas de sus relaciones comerciales o, al menos, a poner fin a la venta de armas a ese país, pues gran parte de ellas probablemente se utilizan en la ofensiva contra Gaza, que actualmente deja más de 36.000 muertos y 81.000 heridos, en su mayoría niños.
España pide que otros Gobiernos respalden a la CIJ en su caso contra Israel
El ministro Albares dijo el lunes que pedirá a los otros 26 estados miembros de la Unión Europea que emitan un respaldo oficial a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y tomen medidas para que Israel respete las decisiones del tribunal.
"Voy a pedir a los otros 26 socios que declaren su respaldo a la Corte Internacional de Justicia y a su decisión, y también, si Israel sigue persistiendo en contra de la opinión de la Corte, intentaríamos tomar las medidas adecuadas para hacer cumplir esa decisión", declaró Albares a la prensa durante una conferencia de prensa conjunta con sus homólogos irlandés y noruego en Bruselas.
El máximo tribunal de la ONU ordenó este lunes a Israel que detenga inmediatamente sus operaciones militares en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y que abra el paso fronterizo ubicado allí para que los cientos de miles de palestinos desplazados por los ataques puedan recibir asistencia humanitaria.
Además del caso de la CIJ, también la Corte Penal Internacional (CPI) evalúa una solicitud de órdenes de detención contra altos cargos del Gobierno y el ejército israelíes, entre ellos, el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, Israel no es miembro del tribunal y no reconoce su jurisdicción, por lo que si se emiten las órdenes de arresto, Netanyahu y Gallant no enfrentan ningún riesgo inmediato de ser procesados.
La airada respuesta de Israel al reconocimiento
La decisión de los gobiernos de Madrid, Dublín y Oslo indignó a Israel, y las tensiones han ido en aumento en los últimos días.
El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, acusó al presidente del gobierno español Pedro Sánchez de ser "cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío", minutos después de que este defendiera el reconocimiento de Palestina como Estado en nombre de la "justicia histórica".
Asimismo, el gobierno israelí anunció la última semana "medidas punitivas" contra el consulado de España en Jerusalén, al que prohibió atender a los palestinos a partir del 1 de junio.
Además, Katz publicó el domingo en la red social X un video tachado de "escandaloso y execrable" por el ministro español de Exteriores, ya que combina imágenes del ataque del 7 de octubre con bailarines de flamenco, acompañado de un mensaje que le dice al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que "Hamás agradece [sus] servicios".