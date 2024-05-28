Dos días después del devastador ataque de Israel a un campo de desplazados palestinos en Rafah, Israel volvió a bombardear una zona de tiendas de campaña donde se refugiaban decenas de personas.
El nuevo ataque causó la muerte de 21 palestinos, en su mayoría mujeres, y decenas de heridos.
Según informó la Defensa Civil de Gaza, los bombardeos israelíes de este martes tuvieron como objetivo tiendas de campaña de familias desplazadas en la zona humanitaria designada en Mawasi, en el oeste de Rafah, una zona supuestamente segura donde no hubo órdenes previas de evacuar a la población civil.
Las trágicas escenas registradas en Mawasi recuerdan a las que tuvieron lugar el domingo en el campo de desplazados de Barkasat, donde un avión israelí atacó varias tiendas con misiles y bombas, matando a 45 personas e hiriendo a 249, según el Ministerio de Salud de Gaza.
El ataque del domingo generó conmoción en todo el mundo e intensificó los pedidos de organizaciones internacionales y de varios gobiernos a Israel para que detenga su ofensiva en el sur de Gaza.
Mientras tanto, Israel continúa con su ofensiva terrestre y sus tanques israelíes llegaron al centro de Rafah durante el mediodía.
Según reportaron testigos a AFP, los tanques fueron desplegados en la rotonda de Al Auda, en el centro de la ciudad de Rafah, donde se han escuchado disparos y explosiones.
La comunidad internacional pide a Israel detener los ataques en Rafah
Los ataques del martes se producen después de que Hamas pidiera al Consejo de Seguridad de la ONU que tomara medidas "inmediatas" para detener la actual ofensiva de Israel en Rafah, en el sur de Gaza.
En una declaración, el grupo palestino instó al consejo a "cumplir con sus responsabilidades legales y morales ante el desprecio de Israel por la decisión de la Corte Internacional de Justicia".
La semana pasada, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel que detuviera inmediatamente sus ataques en Rafah.
Israel emprendió su ofensiva contra Rafah a principios de mes, haciendo caso omiso a las advertencias de otros países y organizaciones, que alertaban del peligro que corrían los 1,4 millones de palestinos que se habían refugiado en esa localidad.