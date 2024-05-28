Dos días después del devastador ataque de Israel a un campo de desplazados palestinos en Rafah, Israel volvió a bombardear una zona de tiendas de campaña donde se refugiaban decenas de personas.

El nuevo ataque causó la muerte de 21 palestinos, en su mayoría mujeres, y decenas de heridos.

Según informó la Defensa Civil de Gaza, los bombardeos israelíes de este martes tuvieron como objetivo tiendas de campaña de familias desplazadas en la zona humanitaria designada en Mawasi, en el oeste de Rafah, una zona supuestamente segura donde no hubo órdenes previas de evacuar a la población civil.

Las trágicas escenas registradas en Mawasi recuerdan a las que tuvieron lugar el domingo en el campo de desplazados de Barkasat, donde un avión israelí atacó varias tiendas con misiles y bombas, matando a 45 personas e hiriendo a 249, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Relacionado “Niños hechos pedazos”: los desgarradores testimonios de masacre en Rafah

El ataque del domingo generó conmoción en todo el mundo e intensificó los pedidos de organizaciones internacionales y de varios gobiernos a Israel para que detenga su ofensiva en el sur de Gaza.

Mientras tanto, Israel continúa con su ofensiva terrestre y sus tanques israelíes llegaron al centro de Rafah durante el mediodía.