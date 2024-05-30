Israel sigue cambiando sus relatos sobre la masacre en Rafah con narrativas inconsistentes, en medio de la creciente indignación internacional y los cuestionamientos por el bombardeo contra un campamento de palestino desplazados el pasado 26 de mayo, que dejó al menos 45 personas muertas e hirió a otras 250.

Las fotografías y los videos de cuerpos desmembrados y carbonizados, algunos de ellos de bebés y niños, desataron una protesta global. Decenas de miles de personas salieron a las calles de ciudades en todo el mundo para manifestar su rechazo.

Pese al aumento del escrutinio sobre la ofensiva militar tras la masacre, un asesor del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anticipó que las operaciones en Gaza se extenderán por meses y durarán hasta principios de 2025.

Tzachi Hanegbi dijo en conversación con la emisora ​​pública israelí KAN este miércoles que se espera que la guerra continúe otros siete meses. "Es posible que tengamos otros siete meses de combates para consolidar nuestro éxito y lograr lo que hemos definido como la destrucción del poder y las capacidades militares de Hamás", dijo.

Las declaraciones coinciden además con la intensificación de las acciones militares israelíes en Rafah. Los tanques de sus fuerzas llegaron al centro de esta ciudad en el sur de Gaza y Tel Aviv aseguró que tomó el control del corredor que separa al enclave palestino de Egipto.

Las versiones que Israel ha dado sobre la masacre en Rafah

Cuando sus aliados Estados Unidos y Alemania le pidieron que investigara el devastador bombardeo, Israel respondió con una serie de versiones sobre los hechos que ha ido cambiando.

Inicialmente, las fuerzas israelíes afirmaron haber ejecutado "ataques de precisión" con "municiones de precisión" basados en "inteligencia exacta" contra dos miembros de Hamás en la zona, donde palestinos desplazados buscaban refugio.

"El ataque se llevó a cabo en la zona de Tal al Sultan, en el noroeste de Rafah, y se basó en información de inteligencia exacta", afirmó el Ejército de Israel.

Luego, cuando se conoció que las bombas israelíes en realidad quemaron vivos a civiles palestinos y dejaron en pedazos a muchos niños, lo que desató la indignación mundial, Netanyahu comenzó a modificar la versión israelí de la historia. Entonces dijo que el bombardeo fue un "error trágico".

"A pesar de nuestros mejores esfuerzos para no herir a quienes no están involucrados, lamentablemente anoche ocurrió un error trágico. Estamos investigando el caso", sostuvo.

El principal fiscal militar de Israel, el general de división Yifat Tomer, describió posteriormente el ataque contra civiles palestinos como "muy grave". En esa línea añadió que "los detalles del incidente aún están bajo investigación".

Tres días después de la masacre llegó una nueva versión de Israel. Esta narrativa intentó culpar a los palestinos por sus propias muertes en un lugar que Israel había designado como "zona humanitaria".

Tel Aviv ahora afirma que las víctimas civiles en los refugios improvisados ​​se debieron a una explosión secundaria causada por su ataque contra los miembros de Hamás.

El portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, sostuvo: "[Usamos] la munición más pequeña que pudimos poner en nuestros aviones. Nuestra munición por sí sola no habría causado un incendio de este tamaño. Algo más encendió el fuego".

“Sacamos a niños que estaban hechos pedazos”

En contraste, las autoridades palestinas han mantenido su versión desde el principio. Aseguran que Israel arrojó siete bombas, así como misiles, sobre el campo de desplazados, días después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, le ordenara al gobierno de Netanyahu que detuviera sus ataques contra Gaza.

Testigos le narraron a TRT World y a otros medios de comunicación que cuando las bombas de fabricación estadounidense estallaron en el campo de desplazados era inevitable que los toldos de plástico escaparan de las llamas, que se extendieron rápidamente y quemaron vivos a muchos palestinos atrapados.

Los médicos de emergencia en el terreno también describieron la masacre --en la que los bebés que dormían en sus cunas quedaron hechos pedazos, y quedaron sus torsos destrozados-- como una de las matanzas más horribles presenciadas en Gaza.

Mohammed Abuassa, quien acudió rápidamente al lugar, dijo que los rescatistas "sacaron a personas que se encontraban en un estado indescriptible".