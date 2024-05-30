El presidente de China, Xi Jinping, señaló este jueves que su país apoya firmemente el establecimiento de un Estado palestino independiente que tenga de soberanía plena, según los reportes del Foro de Cooperación entre China y los Estados Árabes. El mandatario también respaldó el intento de Palestina por convertirse en un estado miembro con todos los derechos en las Naciones Unidas.

En esa línea, el líder chino reiteró el llamado de un alto el fuego "urgente" en la asediada Gaza, y advirtió que la justicia en Oriente Medio no puede estar "ausente para siempre".

"Medio Oriente es una tierra dotada de amplias posibilidades de desarrollo, pero la guerra la está arrasando", dijo Xi a los líderes árabes en Beijing, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. "La guerra no debe continuar indefinidamente. La justicia no tiene que estar ausente para siempre", agregó.

En una reunión el miércoles con su homólogo de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, Xi dijo que estaba "profundamente apenado" por la situación "extremadamente grave" en Gaza.

La brutal agresión israelí en el enclave palestino ya deja más de 36.000 muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud local.