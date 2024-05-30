El presidente de China, Xi Jinping, señaló este jueves que su país apoya firmemente el establecimiento de un Estado palestino independiente que tenga de soberanía plena, según los reportes del Foro de Cooperación entre China y los Estados Árabes. El mandatario también respaldó el intento de Palestina por convertirse en un estado miembro con todos los derechos en las Naciones Unidas.
En esa línea, el líder chino reiteró el llamado de un alto el fuego "urgente" en la asediada Gaza, y advirtió que la justicia en Oriente Medio no puede estar "ausente para siempre".
"Medio Oriente es una tierra dotada de amplias posibilidades de desarrollo, pero la guerra la está arrasando", dijo Xi a los líderes árabes en Beijing, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. "La guerra no debe continuar indefinidamente. La justicia no tiene que estar ausente para siempre", agregó.
En una reunión el miércoles con su homólogo de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, Xi dijo que estaba "profundamente apenado" por la situación "extremadamente grave" en Gaza.
La brutal agresión israelí en el enclave palestino ya deja más de 36.000 muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud local.
"La máxima prioridad ahora es un alto el fuego inmediato, para evitar que se extienda el conflicto e impacte en la paz y la estabilidad regionales, y (...) evitar una crisis humanitaria más grave", afirmó el líder chino.
Xi se mostró dispuesto a trabajar con Egipto, que ha intentado mediar una tregua junto a Qatar y Estados Unidos, para seguir ayudando al pueblo de Gaza "y para presionar por una solución de la cuestión palestina rápida, integral, justa y duradera".
En los últimos años, China ha intentado mejorar sus vínculos y su influencia en Medio Oriente, como demuestra el acuerdo forjado el año pasado para el acercamiento entre dos potencias rivales regionales como Irán y Arabia Saudita.
En su discurso el jueves, Xi declaró un "profundo sentido de afinidad" con el mundo árabe y mostró su intención de "mejorar aun más la cooperación estratégica en petróleo y gas".