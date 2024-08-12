Mientras Israel intensifica sus brutales bombardeos en Gaza, que ya dejan casi 40.000 palestinos muertos, el grupo de resistencia Hamás instó a aplicar inmediatamente el plan de tregua que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había presentado a finales de mayo y que el movimiento aceptó el pasado 2 de julio. Lo que contrasta con el planteamiento de Tel Aviv de empezar nuevas negociaciones.

En su comunicado, publicado este domingo, Hamás "pide a los mediadores que presenten una hoja de ruta para implementar" ese plan, basado en la visión de Biden y en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Israel "ha escalado su agresión contra nuestro pueblo y ha cometido más masacres (...) lo que confirma sus intenciones de continuar la agresión y no alcanzar un acuerdo de alto el fuego", añadió el grupo.

En mayo pasado, el mandatario de EE.UU. afirmó que el propio Israel había presentado un acuerdo de tres fases que pondría fin a las hostilidades en Gaza y garantizaría la liberación de los rehenes israelíes en el enclave. Sin embargo, hasta el momento Tel Aviv no ha dado pasos para un alto el fuego y continúa con sus incesantes ataques.

El plan consta de tres fases: empezaría con una tregua que incluye el retiro de las tropas israelíes de las “zonas pobladas” de Gaza por seis semanas y la liberación de algunos rehenes. El acuerdo culminaría con un proceso de varios años para reconstruir el enclave ampliamente dañado y el regreso de todos los rehenes, de acuerdo a lo informado por la Casa Blanca.

Al momento de la presentación de este plan, a través de un comunicado, Hamás confirmó su disposición a negociar. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no avanzó con estas negociaciones ya que consideró que la "destrucción" de Hamás es una parte esencial del plan israelí.

En esta línea, las negociaciones indirectas, mediadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar, no arrojaron ningún resultado hasta el momento, porque Tel Aviv se ha negado a cumplir con las demandas del grupo palestino de poner fin a la agresión, retirar las tropas de Gaza y permitir que los palestinos desplazados regresen al norte del enclave.

Primera fase

La primera fase de la propuesta presentada por la Casa Blanca el 31 de mayo consta de un alto el fuego ”total y completo” que durará al menos seis semanas, y la retirada de las tropas israelíes de ciertas zonas de Gaza.

De acuerdo a lo anunciado por Biden en su momento, la retirada sería de "todas las áreas pobladas de Gaza", mientras que sus funcionarios aclararon que esto incluye "áreas densamente pobladas" donde las fuerzas israelíes están operando actualmente.

Asimismo, se liberaría un número no especificado de rehenes durante el período inicial, entre ellos mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la liberación de “cientos” de prisioneros palestinos, según las declaraciones del presidente estadounidense.

Los restos de algunos de los rehenes que han muerto también serían devueltos, y los civiles palestinos podrían regresar a sus hogares y vecindarios en toda Gaza, incluso en el norte, donde Israel ha implementado restricciones radicales en los últimos siete meses.

Además, una de las claves que aparece en la propuesta es la entrega de ayuda humanitaria, que aumentaría hasta alcanzar los 600 camiones por día.

Segunda fase

La segunda parte de la propuesta israelí fue denominada por Biden como "un fin permanente de las hostilidades”.