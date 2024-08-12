Mientras Israel intensifica sus brutales bombardeos en Gaza, que ya dejan casi 40.000 palestinos muertos, el grupo de resistencia Hamás instó a aplicar inmediatamente el plan de tregua que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había presentado a finales de mayo y que el movimiento aceptó el pasado 2 de julio. Lo que contrasta con el planteamiento de Tel Aviv de empezar nuevas negociaciones.
En su comunicado, publicado este domingo, Hamás "pide a los mediadores que presenten una hoja de ruta para implementar" ese plan, basado en la visión de Biden y en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Israel "ha escalado su agresión contra nuestro pueblo y ha cometido más masacres (...) lo que confirma sus intenciones de continuar la agresión y no alcanzar un acuerdo de alto el fuego", añadió el grupo.
En mayo pasado, el mandatario de EE.UU. afirmó que el propio Israel había presentado un acuerdo de tres fases que pondría fin a las hostilidades en Gaza y garantizaría la liberación de los rehenes israelíes en el enclave. Sin embargo, hasta el momento Tel Aviv no ha dado pasos para un alto el fuego y continúa con sus incesantes ataques.
El plan consta de tres fases: empezaría con una tregua que incluye el retiro de las tropas israelíes de las “zonas pobladas” de Gaza por seis semanas y la liberación de algunos rehenes. El acuerdo culminaría con un proceso de varios años para reconstruir el enclave ampliamente dañado y el regreso de todos los rehenes, de acuerdo a lo informado por la Casa Blanca.
Al momento de la presentación de este plan, a través de un comunicado, Hamás confirmó su disposición a negociar. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no avanzó con estas negociaciones ya que consideró que la "destrucción" de Hamás es una parte esencial del plan israelí.
En esta línea, las negociaciones indirectas, mediadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar, no arrojaron ningún resultado hasta el momento, porque Tel Aviv se ha negado a cumplir con las demandas del grupo palestino de poner fin a la agresión, retirar las tropas de Gaza y permitir que los palestinos desplazados regresen al norte del enclave.
Primera fase
La primera fase de la propuesta presentada por la Casa Blanca el 31 de mayo consta de un alto el fuego ”total y completo” que durará al menos seis semanas, y la retirada de las tropas israelíes de ciertas zonas de Gaza.
De acuerdo a lo anunciado por Biden en su momento, la retirada sería de "todas las áreas pobladas de Gaza", mientras que sus funcionarios aclararon que esto incluye "áreas densamente pobladas" donde las fuerzas israelíes están operando actualmente.
Asimismo, se liberaría un número no especificado de rehenes durante el período inicial, entre ellos mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la liberación de “cientos” de prisioneros palestinos, según las declaraciones del presidente estadounidense.
Los restos de algunos de los rehenes que han muerto también serían devueltos, y los civiles palestinos podrían regresar a sus hogares y vecindarios en toda Gaza, incluso en el norte, donde Israel ha implementado restricciones radicales en los últimos siete meses.
Además, una de las claves que aparece en la propuesta es la entrega de ayuda humanitaria, que aumentaría hasta alcanzar los 600 camiones por día.
Segunda fase
La segunda parte de la propuesta israelí fue denominada por Biden como "un fin permanente de las hostilidades”.
Sin embargo, el mandatario de Estados Unidos señaló que las negociaciones para llegar a la segunda fase podrían demorar varias semanas, ya que habrá diferencias entre las dos partes.
"Israel querrá asegurarse de que sus intereses estén protegidos, pero la propuesta dice que si las negociaciones toman más de seis semanas desde la fase uno, el alto el fuego continuará mientras continúen las negociaciones", aclaró Biden. Este punto marca una diferencia con respecto a las propuestas anteriores.
Estados Unidos, Qatar y Egipto serán los encargados de garantizar que las conversaciones continúen durante este período hasta que "se alcancen todos los acuerdos" para iniciar la segunda fase.
Durante esta fase, el resto de los rehenes serían liberados, incluidos los soldados hombres, mientras que las fuerzas israelíes se retirarán completamente de Gaza.
La cantidad de prisioneros palestinos que se liberarían es un tema pendiente. "Se resolverá durante las primeras seis semanas, y mientras esas conversaciones estén en curso, los beneficios del acuerdo para todos en la primera fase continuarán," señaló un funcionario de la Casa Blanca en ese entonces.
“Mientras Hamás cumpla con sus compromisos, un alto el fuego temporal se convertirá -en palabras de la propuesta- en el cese permanente de las hostilidades”, aseguró Biden.
Tanto la fase uno como la fase dos están previstas para durar unos 42 días.
Tercera fase: la “reconstrucción de Gaza”
En la tercera fase, Biden explicó que "comenzaría un importante plan de reconstrucción para Gaza y se devolverían los restos de los rehenes que han sido asesinados a sus familias”.
Biden afirmó que Israel había "devastado las fuerzas de Hamás durante los últimos ocho meses" y que “Hamás ya no es capaz de llevar a cabo otro 7 de octubre”.
En el acuerdo para reconstruir Gaza, las naciones árabes y la comunidad internacional también participarán de una "manera que no permita que Hamás se rearme”.
Añadió que Washington trabajará con sus socios para reconstruir viviendas, escuelas y hospitales en Gaza, donde Israel ha desplazado a casi toda la población de 2,4 millones y ha causado una gran hambruna.
Ese proceso "bastante extenso" está delineado en la propuesta y se estima que tomará entre tres y cinco años, dijeron los funcionarios de Biden a los periodistas en una sesión informativa de fondo. Este esfuerzo sería "totalmente respaldado" por Estados Unidos y la comunidad internacional.
"Para cuando llegues a la fase tres, creo que estarás muy en la rehabilitación de Gaza y la estabilización," añadió al presentar la propuesta.