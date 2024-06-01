El presidente Recep Tayyip Erdogan destacó que Türkiye es el único país que ha mostrado una postura firme y tomado medidas concretas contra Israel debido a las masacres en Gaza.
“Türkiye es el único país que muestra la reacción más fuerte ante la masacre en Gaza desde el 7 de octubre y toma medidas concretas contra Israel”, aseguró el presidente turco, durante una reunión de consulta y evaluación del Partido AK en Ankara.
Erdogan también elogió la decisión del parlamento turco de condenar las masacres israelíes en Rafah, diciendo que la decisión es “extremadamente valiosa”.
Además, el mandatario remarcó que Türkiye ha colaborado ampliamente con el envío de ayuda humanitaria a los palestinos, la cual ya ha alcanzado las 55.000 toneladas.
Recientemente, Erdogan había criticado los bombardeos contra la ciudad de Rafah, que había sido designada anteriormente como "zona segura", y que causaron decenas de muertos, entre ellos mujeres y niños.
"El ataque de este domingo contra Rafah, que se lanzó después de la orden de la Corte Internacional de Justicia, expone la naturaleza traicionera y sangrienta del estado terrorista", sostuvo el mandatario turco.
Türkiye ha anunciado semanas atrás su intención de unirse al caso de genocidio contra Israel presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Asimismo, a comienzos de mayo, decidió suspender el comercio con Israel hasta que ese país permitiera el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria.
En ese momento, el Gobierno detalló que se había implementado “la segunda fase de medidas a nivel estatal, y se han detenido todas las transacciones de exportación e importación con Israel, las cuales cubren todos los productos".
Israel ha continuado su brutal ofensiva en Gaza, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.
Desde el 7 de octubre, más de 36.000 palestinos han sido asesinados en Gaza, la gran mayoría mujeres y niños, y más de 82.000 han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.
Casi ocho meses después del inicio de la guerra israelí, grandes zonas de Gaza están en ruinas, en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas.