El presidente Recep Tayyip Erdogan destacó que Türkiye es el único país que ha mostrado una postura firme y tomado medidas concretas contra Israel debido a las masacres en Gaza.

“Türkiye es el único país que muestra la reacción más fuerte ante la masacre en Gaza desde el 7 de octubre y toma medidas concretas contra Israel”, aseguró el presidente turco, durante una reunión de consulta y evaluación del Partido AK en Ankara.

Erdogan también elogió la decisión del parlamento turco de condenar las masacres israelíes en Rafah, diciendo que la decisión es “extremadamente valiosa”.

Además, el mandatario remarcó que Türkiye ha colaborado ampliamente con el envío de ayuda humanitaria a los palestinos, la cual ya ha alcanzado las 55.000 toneladas.

Recientemente, Erdogan había criticado los bombardeos contra la ciudad de Rafah, que había sido designada anteriormente como "zona segura", y que causaron decenas de muertos, entre ellos mujeres y niños.

"El ataque de este domingo contra Rafah, que se lanzó después de la orden de la Corte Internacional de Justicia, expone la naturaleza traicionera y sangrienta del estado terrorista", sostuvo el mandatario turco.