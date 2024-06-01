TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Erdogan: “Somos los únicos que tomamos medidas concretas contra Israel”
El presidente de Türkiye destacó que este es el único país que ha mostrado una reacción "fuerte" y ha tomado medidas "concretas" contra Israel por las masacres en Gaza.
Erdogan: “Somos los únicos que tomamos medidas concretas contra Israel”
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se refirió a las medidas tomadas contra Israel durante una reunión del Partido AK en Ankara. / Foto: AA
1 de junio de 2024

El presidente Recep Tayyip Erdogan destacó que Türkiye es el único país que ha mostrado una postura firme y tomado medidas concretas contra Israel debido a las masacres en Gaza.

“Türkiye es el único país que muestra la reacción más fuerte ante la masacre en Gaza desde el 7 de octubre y toma medidas concretas contra Israel”, aseguró el presidente turco, durante una reunión de consulta y evaluación del Partido AK en Ankara.

Erdogan también elogió la decisión del parlamento turco de condenar las masacres israelíes en Rafah, diciendo que la decisión es “extremadamente valiosa”.

Además, el mandatario remarcó que Türkiye ha colaborado ampliamente con el envío de ayuda humanitaria a los palestinos, la cual ya ha alcanzado las 55.000 toneladas.

Recientemente, Erdogan había criticado los bombardeos contra la ciudad de Rafah, que había sido designada anteriormente como "zona segura", y que causaron decenas de muertos, entre ellos mujeres y niños.

"El ataque de este domingo contra Rafah, que se lanzó después de la orden de la Corte Internacional de Justicia, expone la naturaleza traicionera y sangrienta del estado terrorista", sostuvo el mandatario turco.

Recomendados

Türkiye ha anunciado semanas atrás su intención de unirse al caso de genocidio contra Israel presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Asimismo, a comienzos de mayo, decidió suspender el comercio con Israel hasta que ese país permitiera el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria.

En ese momento, el Gobierno detalló que se había implementado “la segunda fase de medidas a nivel estatal, y se han detenido todas las transacciones de exportación e importación con Israel, las cuales cubren todos los productos".

Israel ha continuado su brutal ofensiva en Gaza, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.

Desde el 7 de octubre, más de 36.000 palestinos han sido asesinados en Gaza, la gran mayoría mujeres y niños, y más de 82.000 han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.

Casi ocho meses después del inicio de la guerra israelí, grandes zonas de Gaza están en ruinas, en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza