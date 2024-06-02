CLIMA
Estados insulares amenazados por crisis climática acuerdan plan de acción
Los países miembros de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo acordaron un plan a diez años para mejorar su resistencia ante el aumento del nivel del mar, las inundaciones, sequías y otras amenazas de la crisis climática.
Las pequeñas comunidades insulares de Filipinas están en primera línea del cambio climático debido a su naturaleza extremadamente vulnerable. / Foto: Getty Images
2 de junio de 2024

La crisis climática mantiene bajo alerta máxima a islas de todo el mundo, ante cambios que amenazan su existencia, entre ellos, la subida del nivel del mar.

En este marco, el grupo Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), formado por 39 países ubicados en el Caribe y los océanos Pacífico e Índico, anunciaron un plan a mediano plazo para mejorar su resistencia y buscar apoyo internacional.

"Los próximos diez años son críticos para los pequeños Estados insulares en desarrollo", dice la declaración, la cual también precisa que "sin el pleno apoyo de la comunidad internacional” estas islas sufrirán consecuencias potencialmente de largo alcance".

Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, cuya capital fue sede del foro, manifestó que el plan servirá para "abogar" por estos países ante organismos globales.

Recomendados

Por su parte, la vicesecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, afirmó: "Es el comienzo de una carrera de diez años. Y espero que no se pongan frenos", al destacar la "injusticia global" que enfrentan estos países.

Los Estados que forman parte del grupo, cuya población alberga en total a unas 65 millones de personas, comparten características que los hacen especialmente vulnerables al cambio climático como territorios pequeños, población dispersa, aislamiento geográfico y economías poco diversificadas y dependientes de las importaciones.

El calentamiento global es una grave amenaza para estos territorios por las sequías, inundaciones y huracanes. Además, el aumento del nivel del mar puede literalmente borrar del mapa a islas como Maldivas y Tuvalu.

FUENTE:AFP
