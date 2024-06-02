La crisis climática mantiene bajo alerta máxima a islas de todo el mundo, ante cambios que amenazan su existencia, entre ellos, la subida del nivel del mar.

En este marco, el grupo Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), formado por 39 países ubicados en el Caribe y los océanos Pacífico e Índico, anunciaron un plan a mediano plazo para mejorar su resistencia y buscar apoyo internacional.

"Los próximos diez años son críticos para los pequeños Estados insulares en desarrollo", dice la declaración, la cual también precisa que "sin el pleno apoyo de la comunidad internacional” estas islas sufrirán consecuencias potencialmente de largo alcance".

Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, cuya capital fue sede del foro, manifestó que el plan servirá para "abogar" por estos países ante organismos globales.