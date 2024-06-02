Todo está en ruinas en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, y los palestinos que tenían la esperanza de regresar a sus hogares hoy deambulan conmocionados y perdidos, sin rastros de sus pertenencias ni de sus vidas.

"Todas las casas quedaron en ruinas. Ni siquiera sabemos donde están nuestras casas en medio de estas destrucciones masivas", manifiesta Mohammed Al-Najjar, un palestino de 33 años, que dijo que se sentía "perdido" cuando intentó regresar a su hogar y encontró que la zona estaba en ruinas.

"Quedé conmocionado por la magnitud de las destrucciones de esta última agresión contra el campo de Jabalia", añade Al Najjar, quien no logró encontrar su casa.

Las fuerzas israelíes llevaron a cabo una serie de bombardeos en el campo de refugiados de Jabalia en las últimas semanas, parte de una feroz ofensiva terrestre en el norte de Gaza.

Desde entonces, los periodistas han visto a decenas de palestinos llegar a la zona, tratando de encontrar sus hogares y rescatar las pertenencias que quedan.

Hombres, mujeres y niños caminaron en medio de calles y edificios destruidos en una zona que alguna vez estuvo llena de actividad y que alberga a más de 100.000 personas, según cifras de la ONU de antes de la guerra.

Muchas familias colocaban colchones y cartones sobre carretas tiradas por burros, mientras que otras llevaban sus pertenencias al hombro.

"No tenemos otro lugar donde ir, solo tenemos nuestros hogares", dijo Suad Abu Salah, de 47 años, quien también regresó después de haber huido de la zona por los ataques israelíes.

"Jabalia ha sido borrada del mapa", afirmó.

La brutal ofensiva de Israel contra Gaza ha matado al menos a 36.439 personas, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud.