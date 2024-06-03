Claudia Sheinbaum llegó al día de las elecciones presidenciales en México pisando fuerte, pues durante toda la campaña las encuestas la mostraron a la cabeza de la contienda. Y esas cifras se concretaron este domingo cuando logró una victoria histórica: convertirse en la primera mujer presidenta de México en sus más de 200 años de historia.

Según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), Sheinbaum arrasó con una votación que oscila entre 58% y 60% con las mesas escrutadas hasta el momento. Se impuso en más de 30 puntos a su rival, la candidata de la coalición de oposición, Xóchitl Gálvez, quien consiguió una votación de entre el 26% y 28%, detalló el INE. El tercer candidato, Jorge Álvarez Máynez, obtuvo al menos 9,9% de los sufragios, de acuerdo a la autoridad.

"No les voy a fallar", dijo Sheinbaum sonriente y emocionada tras conocerse los resultados preliminares. "Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación", añadió mientras sus seguidores la aclamaban al grito de "¡Presidenta!".

"No llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas", afirmó Sheinbaum al dirigirse a las mujeres en su discurso de victoria, en el que prometió estar a la "altura".

Por su parte, Gálvez reconoció la victoria de Sheinbaum y dijo que se había comunicado con ella para reconocer los resultados de la elección.

Sheinbaum apalancó su favoritismo con el respaldo del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que goza de amplia popularidad. Ella fue la candidata del partido gobernante Morena.

Justamente, los seguidores de Sheinbaum creen que continuará con los programas de López Obrador. Durante su gobierno, AMLO, como también es conocido, distribuyó millonarias ayudas directas a ancianos, jóvenes y discapacitados que sacaron a 8,9 millones de personas de la pobreza. Un tercio de la población aún vive en esa situación.

Los partidarios de Sheinbaum también destacan su eficiencia como jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023) y la ven como una "inspiración" en este país con altas tasas de violencia de género, donde asesinan a 10 mujeres en promedio todos los días, según ONU Mujeres, y la violencia doméstica tiene una aceptación social del 31,8%, las más alta de América Latina.

México ahora se suma a la lista de países latinoamericanos que son o han sido gobernadas por mujeres: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá.

¿Quién es Claudia Sheinbaum?

A sus 61 años, Claudia Sheinbaum se prepara para gobernar durante seis años, hasta el 2030, un país de 129 millones de habitantes: el más poblado del mundo de habla hispana.

De formación científica, siempre proyectó seriedad y enfoque, incluso desde que era militante estudiantil en la década de 1980. Tanto en la política como en la academia, la discreción marcó el actuar de esta mujer con ascendencia judía y cuyos abuelos llegaron a México desde Bulgaria y Lituania huyendo de la Segunda Guerra Mundial.