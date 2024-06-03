Qatar y Arabia Saudita rechazaron un proyecto de ley en Israel que busca etiquetar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), el principal proveedor de ayuda a los palestinos en Gaza, como un "grupo terrorista". Su posición se alinea con un número creciente de países que se oponen a la propuesta.
El proyecto de ley, que se aprobó en una votación preliminar del parlamento la semana pasada, se debe a las relaciones cada vez más tensas entre Israel y la UNRWA.
Tel Aviv acusa a esta agencia de la ONU de tener vínculos con Hamás, y asegura que cientos de sus empleados son miembros de grupos de resistencia, incluidos algunos que supuestamente participaron en los ataques del 7 de octubre en el sur de Israel. La UNRWA niega las acusaciones y dice que se adhiere a los estándares de neutralidad de la ONU.
Esas acusaciones de Israel llevaron a que muchos donantes suspendieran la financiación de la agencia justo cuando Gaza se sumerge en una crisis humanitaria provocada por la agresión israelí. La UNRWA sostiene que tomó medidas rápidas contra los acusados. También una revisión independiente de la neutralidad de la agencia encontró que Israel no expresó previamente preocupaciones sobre los trabajadores y no proporcionó pruebas que respalden sus acusaciones.
El proyecto de ley que se evalúa en el parlamento busca calificar a la agencia de “grupo terrorista”, al afirmar que la supuesta participación de los empleados en el ataque de Hamás demuestra que “es una organización terrorista sin ninguna diferencia de la organización terrorista Hamás”. La propuesta también busca cortar las relaciones diplomáticas entre Israel y la agencia.
La propuesta se aprobó en la votación inicial 42-6, todavía debe pasar por comités y otras tres votaciones antes de que sea ley.
Advierten que Israel pone peligro la vida del personal de la UNRWA
Juliette Touma, directora de comunicaciones de la UNRWA, dijo que el proyecto de ley formaba parte de la “campaña sistemática” de Israel para desmantelar esta agencia de la ONU, y que pone en riesgo la vida de su personal. También que era demasiado pronto para anticipar cómo el proyecto de ley podría afectar a la agencia.
La UNRWA tiene operaciones en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza ocupadas por Israel y debe pasar por los cruces israelíes para entregar ayuda y suministros a Gaza.
En respuesta al proyecto de ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo que el intento de calificar a la UNRWA como organización terrorista es “una extensión de la campaña sistemática destinada a desmantelar la agencia en un momento en que la necesidad de sus servicios humanitarios es extrema".
Arabia Saudita también condenó la medida y dijo que los empleados de la UNRWA “están cumpliendo con su deber de aliviar la gravedad de la catástrofe humanitaria que está atravesando el pueblo palestino”.
"El reino subraya que Israel, como Estado de ocupación, debe respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario y dejar de obstruir el trabajo de las organizaciones internacionales", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita.
La Unión Europea, que junto con sus estados miembros es el mayor donante de la UNRWA, también condenó la medida. Señaló el papel “crucial e irremplazable” de la agencia para abordar la crisis humanitaria en Gaza. Bélgica, miembro de la UE, emitió sus propias condenas.
¿Qué es la UNRWA y por qué es tan importante ?
La UNRWA emplea a miles de trabajadores, y proporciona ayuda y servicios vitales a millones de personas en todo el Medio Oriente. En Gaza, ha sido el principal proveedor de alimentos, agua y refugio para los civiles desde que Israel lanzó su ofensiva.
De hecho, para muchos la UNRWA ha sido un salvavidas para los alrededor de dos millones de palestinos que estaban en el enclave cuando Tel Aviv desplegó su brutal agresión el 7 de octubre.
El papel de la UNRWA y el rechazo de Israel a sus actividades tiene un origen histórico.
En 1948, las milicias sionistas desplazaron por la fuerza a unos 750.000 palestinos y mataron a unos 15.000 para establecer el estado de Israel. Este hecho pasó a ser conocida como la Nakba o catástrofe.
Posteriormente, la UNRWA se creó por la Resolución 302 (IV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 8 de diciembre de 1949, para proporcionar ayuda directa y programas a los refugiados palestinos.
El 1 de mayo de 1950 la agencia inició sus operaciones y buscó responder a las diferentes necesidades de los refugiados palestinos.