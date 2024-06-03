Qatar y Arabia Saudita rechazaron un proyecto de ley en Israel que busca etiquetar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), el principal proveedor de ayuda a los palestinos en Gaza, como un "grupo terrorista". Su posición se alinea con un número creciente de países que se oponen a la propuesta.

El proyecto de ley, que se aprobó en una votación preliminar del parlamento la semana pasada, se debe a las relaciones cada vez más tensas entre Israel y la UNRWA.

Tel Aviv acusa a esta agencia de la ONU de tener vínculos con Hamás, y asegura que cientos de sus empleados son miembros de grupos de resistencia, incluidos algunos que supuestamente participaron en los ataques del 7 de octubre en el sur de Israel. La UNRWA niega las acusaciones y dice que se adhiere a los estándares de neutralidad de la ONU.

Relacionado “Todo está en ruinas”: palestinos conmocionados por destrucción de Jabalia

Esas acusaciones de Israel llevaron a que muchos donantes suspendieran la financiación de la agencia justo cuando Gaza se sumerge en una crisis humanitaria provocada por la agresión israelí. La UNRWA sostiene que tomó medidas rápidas contra los acusados. También una revisión independiente de la neutralidad de la agencia encontró que Israel no expresó previamente preocupaciones sobre los trabajadores y no proporcionó pruebas que respalden sus acusaciones.

El proyecto de ley que se evalúa en el parlamento busca calificar a la agencia de “grupo terrorista”, al afirmar que la supuesta participación de los empleados en el ataque de Hamás demuestra que “es una organización terrorista sin ninguna diferencia de la organización terrorista Hamás”. La propuesta también busca cortar las relaciones diplomáticas entre Israel y la agencia.

La propuesta se aprobó en la votación inicial 42-6, todavía debe pasar por comités y otras tres votaciones antes de que sea ley.

Advierten que Israel pone peligro la vida del personal de la UNRWA

Juliette Touma, directora de comunicaciones de la UNRWA, dijo que el proyecto de ley formaba parte de la “campaña sistemática” de Israel para desmantelar esta agencia de la ONU, y que pone en riesgo la vida de su personal. También que era demasiado pronto para anticipar cómo el proyecto de ley podría afectar a la agencia.

La UNRWA tiene operaciones en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza ocupadas por Israel y debe pasar por los cruces israelíes para entregar ayuda y suministros a Gaza.

En respuesta al proyecto de ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo que el intento de calificar a la UNRWA como organización terrorista es “una extensión de la campaña sistemática destinada a desmantelar la agencia en un momento en que la necesidad de sus servicios humanitarios es extrema".