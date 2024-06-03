El mundo mira de cerca el siguiente paso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre un posible cese del fuego en Gaza. En medio de la crisis humanitaria, la atención de los principales líderes se concentra en la propuesta que presentó Estados Unidos para poner fin a la ofensiva en el asediado enclave.

Su primera respuesta llegó este lunes: Netanyahu dijo que la propuesta “está incompleta”, pese a que mandatarios de todo el mundo lo habían instado a aceptarla. En contraste, la iniciativa había recibido una primera respuesta positiva de parte de Hamás.

Posteriormente, el portavoz de Netanyahu, David Mencer, indicó que la guerra se detendrá "con el objetivo de conseguir el retorno de los rehenes" y luego procederán "con otras discusiones", en lo que parecía una reiteración de la negativa de Israel a suspender por completo la ofensiva en Gaza.

Tras el anuncio de la propuesta el viernes, el Gobierno de EE.UU. ha presionado a Israel a aceptarla, al igual que Qatar y Egipto, que han mediado en las negociaciones durante los últimos casi ocho meses.

Hamás la considera “positiva”

A través de un comunicado, Hamás confirmó su “disposición a abordar de manera positiva y constructiva cualquier propuesta que se base en el alto el fuego permanente y la retirada total [de las fuerzas israelíes] de Gaza, la reconstrucción [de Gaza] y el regreso de los desplazados a sus hogares, junto con el cumplimiento de un verdadero acuerdo de intercambio de prisioneros si la ocupación anuncia claramente su compromiso con dicho acuerdo".

Tras estas declaraciones y a la espera de la aceptación oficial por parte del grupo de resistencia palestino, ahora el futuro del acuerdo depende de Israel: el mundo espera que confirme si acepta o no el plan para poner fin a la matanza en Gaza.

Israel dice que “no es un buen acuerdo”

Un asistente de Netanyahu confirmó el domingo que Israel había aceptado la iniciativa para poner fin a la guerra, aunque la describió como defectuosa y que “necesita mucho más trabajo”.

”No es un buen acuerdo, pero queremos desesperadamente que los rehenes sean liberados, todos ellos", afirmó Ophir Falk, principal asesor de política exterior de Netanyahu.

"Hay muchos detalles que resolver", añadió en una entrevista con el Sunday Times de Gran Bretaña, y reiteró que las condiciones israelíes, incluida "la liberación de los rehenes y la destrucción de Hamás" no han cambiado.

Mientras tanto, la oficina de Netanyahu reiteró su intención de continuar la ofensiva del país en Gaza hasta que se logren todos los objetivos bélicos de Tel Aviv.

Tensiones internas en el Gobierno israelí

El retraso en la respuesta de Netanyahu está relacionado también con tensiones internas en el Gobierno. Tanto el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, como el de Finanzas, Bezalel Smotrich, amenazaron el sábado con dimitir si Netanyahu aceptaba el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sin los partidos de estos dos ministros, la coalición de Netanyahu perdería su mayoría en el Parlamento.

Ben Gvir dijo que su partido "disolvería el gobierno", mientras que Smotrich afirmó que se negaría a "formar parte de un gobierno que acepte el esquema propuesto".

"Exigimos que la guerra continúe hasta que Hamás sea destruido y regresen todos los rehenes", escribió. También añadió que se oponía al regreso de los desplazados palestinos al norte de Gaza y a la "liberación masiva de terroristas" durante un canje de prisioneros.

Por el contrario, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, instó a Netanyahu a atender el llamado de Biden y le ofreció su respaldo en caso de que sus socios de extrema derecha renunciasen al gobierno.

Mientras tanto, alrededor del 40% de los israelíes apoyan la propuesta de Biden, según una encuesta realizada por la Autoridad de Radiodifusión de Israel.

Las claves de la propuesta presentada por Biden