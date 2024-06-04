A pesar de que nació en Argentina hace 34 años, Federico Klein nunca se sintió parte de ese país. Había asistido a una escuela sionista. A un club sionista. Tenía dos tíos rabinos. Y formó parte durante cuatro años de una agrupación juvenil sionista: Habonim dror, los constructores del porvenir. Y en todos esos espacios le repetían que su verdadera patria era Israel.

En la escuela desplegaban un mapa de Israel que incluía Cisjordania, Gaza, y el sinai egipcio. “En los mapas que nos mostraban en la escuela Palestina no existía”, recuerda Klein. “Y cuando se hablaba de los árabes te repetían que eran todos antisemitas”.

Mientras en el aula le explicaban la historia adulterada de la ocupación, en el grupo juvenil cada fin de año, organizaban un campamento para más de 100 niños. Concluía con un juego al que llamaban “Miljama”, que traduce guerra. Allí, los líderes adultos cumplían rol de nazis, y perseguían a los niños. O a veces, ocupaban el rol de árabes, y los chicos también debían huir para sobrevivir.

La agrupación era una filial de un partido de izquierdas en Israel. Y si un miembro aspiraba a convertirse en líder, debía hacer un viaje de capacitación a Israel donde, entre otras actividades, le proporcionaban entrenamiento militar con el propio ejército.

El viaje a Israel que cambió su vida

Por ese entonces, el sueño de Klein era vivir en Israel, formar una familia, y trabajar. En el 2011, recibió una invitación para viajar de la organización sionista Taglit, que se ocupa de llevar judíos de todo el mundo a conocer Israel sin costos.

“Muchos jóvenes en verdad lo aprovechan para, desde ahí, conocer Europa”, admite Klein. Pero él iba, en cambio, a conocer su nuevo hogar. “Yo era el más sionista de mi familia y de mis amigos, y el único que quería irse a vivir allá”, recuerda.

Sin embargo, ese viaje de días se transformó en un año. Y ese año le revolucionó a Klein su vida.

Junto a un grupo de 30 judíos argentinos, Klein cumplió con todos los destinos del viaje: Museo del Holocausto, Muro de los Lamentos.

Sin embargo, Klein no se sintió en casa como pensó que iba a hacerlo. “Todos los árabes son una basura”, escuchó decir a un israelí. “Si tu amigo está con una novia árabe, seguramente se acuesta con una perra”, sentenció otro.

Klein tenía 22 años y estudiaba arquitectura en la universidad pública de Buenos Aires. Tenía valores inclusivos y antiracistas. Y estaba en contra de todo abuso del Estado.

Entonces, conoció a israelíes antisionistas, que para él eran toda una novedad. Lo invitaron a Jerusalén y a visitar la casa de un palestino en el Monte de los Olivos. Los organizadores de su viaje ya se lo habían advertido: “Si van al barrio árabe, siendo judíos, los van a asesinar”.

Pero Klein juntó coraje y se arriesgó. “Fue la primera vez que entendí que los palestinos ya estaban de antes en ese territorio. Ibrahim, el dueño de casa, fue muy cortés con nosotros y desde entonces quedamos en contacto”.

La otra cara de la verdad