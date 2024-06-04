La propuesta de cese del fuego en Gaza que anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deja al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en una encrucijada: cualquier camino que elija moldeará el legado de este líder profundamente polémico.

La iniciativa plantea poner fin a la agresión de Israel contra Gaza, que ya cumple ocho meses, además de salvar a las decenas de rehenes israelíes, apaciguar apaciguar la frontera norte con el Líbano y potencialmente avanzar en un acuerdo histórico para normalizar las relaciones con Arabia Saudita.

Pero también es probable que divida la coalición de gobierno de Netanyahu, lo que terminaría por enviarlo a la oposición y dejarlo vulnerable ante una condena pendiente por corrupción.

Relacionado Netanyahu tiene en sus manos un cese del fuego. El mundo mira de cerca

El rechazo del acuerdo por parte de Netanyahu, por otro lado, podría profundizar el aislamiento internacional de Israel, empeorar las relaciones con la administración Biden y exponerlo a acusaciones de abandonar a los rehenes para salvar su propio pellejo.

Cualquiera de los dos caminos representa un problema. Eso puede explicar la extraña coreografía del discurso de Biden el pasado viernes: un presidente de EE.UU. anunciando lo que dice es una propuesta israelí.

Netanyahu reconoció la propuesta, que se compartió con el grupo de resistencia Hamás a través de mediadores, pero luego contradijo las declaraciones de Biden. Dijo que Israel sigue comprometido con el desmantelamiento de las capacidades de Hamás y que cualquier conversación sobre un alto el fuego permanente antes de lograr eso era "un fracaso".

Luego, el lunes sostuvo que la destrucción de Hamás es "parte de la propuesta". También se citaron declaraciones suyas en una audiencia parlamentaria a puerta cerrada acerca de que Israel se reserva el derecho de volver a la guerra si no se cumplen sus objetivos.

Relacionado La extrema derecha continúa apoyando a Israel: Abascal visita a Netanyahu

Lo cierto es que nunca ha estado claro si la destrucción de Hamás es siquiera posible.

Sorprendentemente, mientras el gabinete de Netanyahu enfatizaba en que la agresión continuaría hasta alcanzar todos los "objetivos" de Israel –es decir, la destrucción de Hamás–, Biden le dijo a Qatar, que ejerce como mediador, que consideraba a Hamas "el único obstáculo para un alto al fuego completo" en Gaza. En esa línea, le instó a presionar al grupo para aceptar.

Biden dijo que Israel había debilitado a Hamás hasta el punto de que ya no puede llevar a cabo una incursión al estilo del 7 de octubre, y que al continuar la guerra Israel corre el riesgo de empantanarse en Gaza.

Pero Netanyahu puede tener otros planes.

"El objetivo final de Netanyahu es sobrevivir"

Los críticos de Netanyahu temen que él pueda rechazar cualquier cese del fuego para apaciguar a sus socios ultranacionalistas de coalición de Gobierno: el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

Los ministros extremistas quieren continuar las operaciones militares en Gaza, volver a ocupar completamente el enclave y reconstruir allí los asentamientos judíos ilegales.

De hecho, ya prometieron abandonar el gobierno si la propuesta que anunció Biden se concreta. Por otro lado, los oponentes políticos de Netanyahu ofrecieron una red de seguridad si consigue llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes, pero es poco probable que le ayuden a permanecer en el poder a largo plazo.

"Se ve que Netanyahu está muy atento a todo lo que Ben-Gvir y Smotrich exigen o amenazan con hacer", afirmó Tal Schneider, analista político israelí. "El objetivo final de Netanyahu es sobrevivir".

El actual régimen de Netanyahu, que se formó a finales de 2022 tras cinco elecciones consecutivas, es el más extremista de la historia de Israel. Meses antes de la brutal ofensiva en Gaza, impulsó políticas que afianzaron la ocupación israelí de Cisjordania, profundizaron la dependencia de la comunidad judía ultraortodoxa de los subsidios estatales y pusieron en marcha una reforma del sistema judicial que desgarró al país.

Inicialmente, la coalición tenía una escasa mayoría de 64 escaños en el parlamento de Israel del total de 120 necesarios para gobernar, pero con una fragilidad que mantendría el destino de Netanyahu ligado a los caprichos de cualquiera de los partidos más pequeños que forman parte del esfuerzo.

Un entorno político difícil