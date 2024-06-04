Los mexicanos dieron un voto rotundo este domingo al elegir a Claudia Sheinbaum, candidata del partido gobernante Morena, como la primera mujer presidenta del país, con más del doble de votos que su principal rival, la representante de la oposición Xóchitl Gálvez.

En medio del preocupante período de violencia que sufrieron candidatos a cargos municipales y regionales --al menos 34 aspirantes fueron asesinados esta temporada electoral--, es importante recordar que México igual logró un ejercicio monumental de democracia.

Un electorado de alrededor de 60 millones de personas acudió a las urnas, algo que debe celebrarse. Parece que tanto Sheinbaum como su coalición superaron significativamente las encuestas.

Por ejemplo, Clara Brugada ganó como jefa de Gobierno de la Ciudad de México por un margen de alrededor del 10%, a pesar de que los analistas estaban convencidos de que la contienda sería demasiado reñida. Resulta coherente que en las votaciones en que México eligió a su primera mujer presidenta, otra mujer ocupe el segundo cargo más importante en el ámbito nacional.

Entonces, ¿qué significa la aplastante victoria de Sheinbaum para México? En cierto sentido, más de lo mismo, por supuesto.

¿Status quo?

Sheinbaum ha señalado que continuará con el camino político que estableció el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO. Después de todo, los votos fueron tanto para el partido como para la candidata.

Y estamos hablando de un partido político con logros concretos en los últimos seis años: una destacada reducción de la desigualdad en medio un período de crecimiento económico decepcionante, lo que por sí solo lo hace muy inusual en América Latina; una expansión significativa de las pensiones, y, quizás lo más obvio, el aumento del salario mínimo al doble.

A pesar de los señalamientos de la oposición, esta elección no se trató de comunismo ni de la lucha de clases, al menos tal como la conocemos.

El discurso de victoria de Sheinbaum fue conciliador. Aunque reconoció la fuerte oposición de algunos sectores de la sociedad, planteó un mensaje de "paz y armonía", así como la promesa de continuar el camino hacia un "México justo y próspero".

En un contexto global, el diario The New York Times calificó la victoria de Sheinbaum como un ejemplo en el que "el populismo está en ascenso". Sin embargo, el populismo es mucho más un estilo de política que una ideología en sí, y Sheinbaum no es López Obrador en ese sentido.

La presidenta electa es bastante seria, mucho menos conflictiva que su predecesor. Además proyecta confiabilidad, equilibrio y diligencia. Estos no son precisamente los arquetipos del populismo.

Aquí, creo, vemos que se confunde el populismo con popularidad. Hay argumentos que esgrimir sobre la concentración de poder, además de si una supermayoría aumenta la probabilidad de que el próximo gobierno de Morena ignore a la oposición.

Sin embargo, Sheinbaum también puede apelar a su enorme mandato e invocar, con bastante razón, la voluntad del pueblo. Yo esperaría que parte del bullicioso pugilismo tan apreciado por López Obrador y sus más devotos seguidores se redujera considerablemente.