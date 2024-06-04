En un emotivo mensaje, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conmemoró el Día de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. “Recuerdo con tristeza a nuestros más de 15.000 niños que han sido brutalmente asesinados en Gaza desde el 7 de octubre”.
Y añadió: “No solo se han asesinado niños y bebés en Gaza, sino también a la humanidad. Desafortunadamente, el mundo ha fallado en esta prueba”.
Desde que Israel lanzó su brutal ofensiva en Gaza, los ataques matado a por lo menos 36.550 personas, el 71% de ellas bebés, niños y mujeres, según las autoridades de salud locales.
“Hago un llamado a las Naciones Unidas, que han declarado este día especial, para que tomen medidas concretas contra la matanza de niños inocentes en Gaza que ha ocurrido durante meses, y para que actúen con la comprensión de que el mundo es más grande que cinco”, dijo en referencia a Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y China, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
“Pido a todos los estados para que protejan la dignidad y el honor de la humanidad junto a los niños de Gaza, y para que tomen una postura clara contra la barbarie descontrolada de Israel”, insistió Erdogan.
“Como Türkiye, continuaremos extendiendo nuestra mano y trabajando arduamente con la creencia de que un mundo más justo es posible, en Gaza y en cualquier lugar del mundo donde haya personas oprimidas, víctimas y desamparadas, donde los niños estén siendo asesinados y enfrenten hambre y pobreza”.