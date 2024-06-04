En un emotivo mensaje, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conmemoró el Día de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. “Recuerdo con tristeza a nuestros más de 15.000 niños que han sido brutalmente asesinados en Gaza desde el 7 de octubre”.

Y añadió: “No solo se han asesinado niños y bebés en Gaza, sino también a la humanidad. Desafortunadamente, el mundo ha fallado en esta prueba”.

Desde que Israel lanzó su brutal ofensiva en Gaza, los ataques matado a por lo menos 36.550 personas, el 71% de ellas bebés, niños y mujeres, según las autoridades de salud locales.